Cinco passos para integrar marketing e comercial, e transformar estratégia em receita

Nina Leonel é CEO e fundadora da Sculpt, consultoria de marketing estratégico especializada em negócios, marca e performance, sediada na Feevale Techpark, em Novo Hamburgo (RS). Publicitária formada pela ESPM e com MBA em Mercados de Inovação pela Unisinos, acumula passagens pelo Grupo RBS, pela agência americana YMEE, em Nova York, e pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília. Em abril de 2026, assumiu a diretoria de marketing da AGS — Associação Gaúcha de Startups, reforçando sua atuação no ecossistema de inovação do Sul do Brasil.

Em um ambiente cada vez mais pressionado por eficiência e previsibilidade, a integração entre marketing e comercial deixou de ser uma pauta conceitual e passou a ser uma exigência prática para crescimento sustentável. Ainda operando de forma isolada, muitas empresas mantêm marketing orientado a visibilidade enquanto o comercial responde por receita. Essa desconexão compromete desempenho, eleva custos e limita o potencial de escala.

A integração real não acontece na ferramenta, mas na forma como a empresa estrutura metas, dados e tomada de decisão. A partir da prática em projetos de crescimento, trago cinco movimentos que se destacam para transformar estratégia em resultado financeiro.

1. Metas compartilhadas definem o jogo

Marketing e comercial só se integram quando respondem pela mesma lógica de sucesso. Leads qualificados, conversão e custo de aquisição deixam de ser indicadores isolados e passam a orientar toda a operação. Sem esse alinhamento, cada área melhora sua parte e piora o resultado final.

2. Plataformas integradas eliminam decisões intuitivas

Marketing atrai demanda. Comercial valida o que realmente gera receita. A integração entre plataformas analíticas e CRM permite acompanhar a jornada completa e identificar o que converte, não apenas o que gera interesse. O ganho está menos no volume de dados e mais na capacidade de leitura.

3. Conteúdo deixa de ser suporte e passa a vender

Em mercados B2B, decisão não acontece no primeiro contato. Conteúdo bem estruturado reduz incerteza, qualifica o lead e antecipa objeções. Quando alinhado ao processo comercial, acelera o fechamento e melhora a taxa de conversão, impactando diretamente a receita.

4. Eficiência operacional antecede investimento

Aumentar orçamento sem corrigir estrutura amplifica ineficiência. Operações ajustadas geram mais resultado com menos recurso. Otimização de canais, mensagens e segmentação tende a produzir ganhos mais consistentes do que expansão de mídia sem critério.

5. Marketing assume responsabilidade por receita

A principal mudança é cultural. Marketing deixa de ser área de execução e passa a atuar como agente estratégico do crescimento. Quando contribui diretamente com inteligência para vendas, conecta métricas a resultado financeiro e sustenta previsibilidade.

A integração entre marketing e comercial não é apenas uma melhoria operacional. É o que permite transformar esforço em resultado mensurável, reduzir desperdícios e construir crescimento consistente ao longo do tempo.