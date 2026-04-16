É preciso valorizar a trajetória e o conhecimento

Encarar as transições naturais de um negócio longevo pode ser desafiador. Nesta edição, falamos sobre uma mudança específica: empreendedores que optam não por colocar no mundo uma ideia nova, mas usar seus recursos para investir em marcas que já estão no mercado.

Esse movimento carrega desafios específicos. Muito se fala sobre formar uma nova equipe, passar por uma obra, escolher ponto para a operação, entre outras empreitadas que estão na agenda de quem inicia um novo negócio. Mas assumir uma operação já existente é chegar a uma equipe já formada, que muitas vezes conhece aquele negócio com mais intimidade. Entender o conhecimento e a experiência como ativos estratégicos pode ser um diferencial para conseguir fazer essa transição de gestão da melhor forma, otimizando os recursos disponíveis.

Seja na compra de um negócio ou mesmo no papel de liderar uma nova equipe, ouvir as demandas, entender as dificuldades reais, identificar os talentos e valorizar o conhecimento prévio devem estar na agenda de quem está à frente da gestão. É claro que a mudança implica renovação — e isso é excelente. Mas se o investimento é feito em uma marca que já existe no mercado, valorizar aquela trajetória é, de alguma forma, o verdadeiro potencial daquele negócio.

Clientes virando sócios, empreendedores passando a gestão para amigos. Os caminhos, como mostra a Página Central, são diversos. Nem tudo é novidade: apostar que a história tem sim valor pode ser uma boa estratégia na hora de empreender.