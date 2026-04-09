Que tal um tempo de qualidade offline?

A discussão sobre uso das telas por crianças e adolescentes tem ganhado cada vez mais espaço e se tornou tema do GeraçãoE desta semana. As pesquisas mostram os impactos do uso excessivo, mas como nadar contra a correnteza se nem nós, adultos, conseguimos dar um tempo das telas? Acredito que todo mundo já viveu aquele momento em um almoço de família ou em uma mesa de bar com amigos em que todos os presentes estavam olhando para as telas dos celulares ao mesmo tempo. Então, de que forma incentivar e mostrar para os jovens que existe muita vida além das telas?

Percebendo que essa demanda social é também uma demanda de mercado, empreendedores e empreendedoras criam negócios que são alternativas ao tempo de tela. Em uma das histórias contadas na Página Central dessa edição, mostramos o Clube Juntô, novidade em Porto Alegre que surge como um espaço para que os jovens se desconectem dos eletrônicos e se conectem às atividades oferecidas. Uma das propostas é que, por lá, os celulares não são permitidos. Mas isso não significa ficar desconectado: um orelhão com um celular foi instalado no pátio para que os adolescentes usem quando necessário. Até o trailer do filme Toy Story 5, que estreia em junho deste ano, reforça o tema: o tablet é o novo inimigo dos brinquedos tradicionais.

Criar alternativas criativas por meio do empreendedorismo, que entendam as necessidades de uma nova geração, mas, ao mesmo tempo, provoquem para outras possibilidades podem se tornar cada vez mais necessárias.