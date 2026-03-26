Mais um South Summit para a conta de Porto Alegre

Se há cinco anos a inovação não estava no dia a dia de todos os porto-alegrenses, hoje é difícil que algum morador da Capital não seja impactado pelo tema. A chegada de um dos principais eventos internacionais de inovação à capital gaúcha mudou o curso do assunto. O South Summit Brazil chega à quinta edição com a expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas no Cais Mauá. Desse número, muitos turistas de origens diversas, que vêm conhecer Porto Alegre muito além dos portões do Cais.

Mesmo quem não vai ao evento consegue perceber a movimentação, seja no trânsito, nos restaurantes, nos bares ou na rede hoteleira. Em entrevista ao GeraçãoE — disponível na Página Central —, José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil, afirmou que a inovação só faz sentido se tiver como fim melhorar a vida das pessoas. E acredito que pensar nos impactos econômicos de um evento de inovação é, também, caminhar por essa rota. A cidade abre os braços não só para pensar sobre tecnologia, Inteligência Artificial ou investimentos para grandes empresas.

Os porto-alegrenses se propõem a acolher pessoas de diferentes partes do mundo, apresentando nossa cultura e mostrando a qualidade de produtos e serviços.

Estar dentro dos portões do Cais Mauá e ter a oportunidade de escutar alguns dos insights mais brilhantes quando assunto é inovação é muito importante. Mas essas pessoas estarão, até amanhã, vivendo a nossa cidade. É uma oportunidade para quem empreende mostrar que Porto Alegre é um destino para se voltar e explorar.