Saint Patrick’s, South Summit e a sazonalidade

Há alguns anos, o 17 de março ganhou novas tradições por aqui. Se antes a data não carregava nenhum marco muito memorável, hoje o Saint Patrick’s, tradicional celebração irlandesa, consagrou-se no calendário local. Neste ano, em virtude da data em meio de semana, as celebrações concentraram-se no último fim de semana, com agendas organizadas em bares e em espaços públicos. Outro evento que se consolidou na agenda dos empreendedores porto-alegrenses foi o South Summit, que acontece de 25 a 27 de março, na próxima semana, no Cais Mauá. O evento internacional, desde que chegou à Capital, movimenta os negócios da cidade, e não somente os envolvidos diretamente. Com o grande movimento de turistas trazidos pelas palestras de inovação, negócios de diferentes segmentos apostam nesses três dias como um ponto alto do ano.

Diferentes, mas com similaridades, esses eventos mostram que o calendário não é algo rígido: estão sempre surgindo novas datas com potencial para serem exploradas pelos negócios. Mas, para isso, é preciso entender a demanda que cada ocasião traz para o mercado. Numa data festiva, é preciso avaliar o melhor momento para propor uma festa, assim como unir forças com outros empreendedores, fazendo da colaboração um trunfo ganha-ganha. Já durante eventos como o South Summit, que se estendem por mais dias, pode-se prever possíveis necessidades, como refeições ágeis durante o dia e promoções para celebrar à noite. A cidade está em movimento, e é a partir dele que surgem novas oportunidades.