LISTA: 6 bares para assistir o Oscar em Porto Alegre

Em ano de Copa do Mundo, o País costuma parar para acompanhar um grande evento internacional. No entanto, há outro momento que, nos últimos anos, também começou a mobilizar os brasileiros: o Oscar. Em 2025, o longa Ainda Estou aqui conquistou a primeira estatueta para o País. Desta vez, em 2026, o Brasil entra em campo na premiação com indicações em cinco categorias , puxadas pelo sucesso de O Agente Secreto.

O filme de Kleber Mendonça Filho disputa a estatueta nas categorias de melhor seleção de elenco, melhor filme internacional e melhor filme. Além disso, Wagner Moura concorre ao prêmio de melhor ator. Outro brasileiro na disputa é Adolpho Veloso, indicado na categoria de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.



Pensando na euforia do público brasileiro na torcida pelo Oscar, que acontece neste domingo (15), o GeraçãoE listou seis bares de Porto Alegre que, além de transmitirem a cerimônia, prometem tornar a noite da premiação ainda mais especial, com dinâmicas para os amantes da sétima arte e até tapete vermelho.

1. LOOF - Food & Fun

Com cardápio exclusivo, refil de refri e chope liberado, o LOOF, espaço gastronômico e de entretenimento no Bourbon Country, promove, no domingo, uma verdadeira imersão aos torcedores brasileiros. A programação começa às 19h — mas o estabelecimento aconselha chegar com 15 minutos de antecedência —, com transmissão da cerimônia na sala de cinema VIP do espaço, sequência de pizzas e bolão com prêmios especiais.

Endereço: Bourbon Shopping Country, avenida Túlio de Rose, nº 80, segundo andar.

Bourbon Shopping Country, avenida Túlio de Rose, nº 80, segundo andar. Ingressos: podem ser adquiridos por R$ 129,90 no site do Laçador de Ofertas.

2. Freedom Pub

O Freedom Pub, bar LGBTQIAPN+ conhecido pelas suas noites de karaokê, promete, neste domingo, uma festa para assistir à premiação do Oscar com os amigos. A abertura da casa e a cantoria começam às 19h. Às 19h30min, começa um open bar de chope por R$ 45,00, válido até o início da cerimônia, às 21h30min. O local também conta com mesa de bilhar, muita cerveja e petiscos para acompanhar.

Endereço: avenida Cristóvão Colombo, nº 772, no bairro Floresta.

avenida Cristóvão Colombo, nº 772, no bairro Floresta. Ingressos: reservas e mais informações pelo WhatsApp (51) 98291-7280.



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3. Artsy

No coração da CB, o Espaço Multicultural Artsy está preparando no seu pátio um verdadeiro tapete vermelho no domingo de Oscar. Além de transmitir a cerimônia , o local dispõe de estabelecimentos gastronômicos, lojas de bebidas, jogos e estúdio de tatuagem. A dinâmica para os cinéfilos começará às 19h, com trilha sonora comandada pela banda de groove Baile Racional.

• Endereço: rua General Lima e Silva, nº 594, Cidade Baixa.

• Ingressos: entrada gratuita no espaço. Mais informações no Instagram (@artsypoa).

4. Workroom + Brita

Em clima de Academy Awards, o Brita Bar recebe uma watch party promovida pela produtora cultural Workroom. O evento terá transmissão ao vivo a partir das 17h, exibindo tanto o red carpet quanto a cerimônia oficial da premiação.



A programação será conduzida pelas artistas Amy Babydoll e Junno Ju e inclui uma série de atrações inspiradas na maior premiação da sétima arte. Entre elas estão um “pink carpet” para fotos do público , cenografia temática, cobertura fotográfica durante a transmissão e um bolão da premiação com direito a premiação para quem acertar os vencedores. Durante a noite, o público também poderá participar do “Oscar da Noite”, com categorias próprias do evento, como melhor look entre os presentes, além de pipoca para quem chegar cedo no local.

• Endereço: rua General Lima e Silva, nº 1037, Cidade Baixa.

• Ingressos: estão disponíveis a partir de R$ 15,00 na plataforma Sympla.

5. Spoiler

Figurinha carimbada quando o assunto é reunir os amigos para assistir ao Oscar, o Bar Spoiler prepara uma noite especial para o público cinéfilo. A casa abre às 18h, dando início à sua "noite de gala". A transmissão da cerimônia contará ainda com um bolão que vale R$ 300,00 em consumação .



Quem aparecer trajado de gala — ou se chamar Wagner — ganha drink cortesia. A programação também inclui concurso de melhor traje, com prêmio de R$ 100,00 para consumo no bar, além de tapete vermelho com fotos profissionais para registrar o momento.

• Endereço: rua General Lima e Silva, nº 1058, Cidade Baixa.

• Ingressos: podem ser adquiridos até sábado pelo Sympla. T ambém há possibilidade de comprar na chegada ao bar, com entrada sujeita a disponibilidade.



6. Meio Cheio

Vinho e pipoca para celebrar a noite de Oscar em grande estilo. Essa é a proposta do Meio Cheio (@meiocheio__) para a noite de domingo. O bar especializado em vinhos exibirá a premiação com pipoca e duas taças de vinho por R$ 30,00 a noite toda. O evento, que começa às 18h, terá um bolão cuja premiação será no valor de R$ 250,00 em consumação no bar.