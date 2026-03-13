Evento reúne bazar de vestidos de noiva e serviços de casamento na Catedral de Porto Alegre

Tendo o Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre como cenário, o I do Bazar de Vestidos de Noiva pretende transformar o dia do "sim" em uma data ainda mais especial para as noivas. A edição de 2026 do One Day Only oferecerá uma experiência completa para as noivas.

O evento acontece no próximo sábado (14), das 11h às 19h. O evento terá apoio de equipe especializada que ajudará na escolha de peças como véu, grinalda e sapatos, além de consultoria de cabelo e maquiagem.

linha Basic é a mais em conta, com valores de R$ 2.990; seguida pelas linhas Regular e Premium, as quais oferecem modelos de até R$ 6.990 e R$ 14.990, respectivamente; e a linha Luxury, originalmente comercializadas por mais de R$ 30 mil em seus respectivos ateliês e disponíveis na I Do Bazar por um valor reduzido, saindo por até R$ 19.990.



As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Eventiza O portfólio do bazar reúne opções para angariar diferentes públicos. A, com valores de R$ 2.990; seguida pelas, as quais oferecem modelos de até R$ 6.990 e R$ 14.990, respectivamente; e a, originalmente comercializadas por mais de R$ 30 mil em seus respectivos ateliês e disponíveis na I Do Bazar por um valor reduzido, saindo por até R$ 19.990.As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site daou diretamente na entrada do evento.

História

Desde 2015, a I Do se propõe a ser um bazar de moda circular voltado ao modelo de consumo consciente. O acervo da marca conta com trabalhos de estilistas de todo o mundo, selecionados por meio da curadoria da designer e diretora Ana Neves.