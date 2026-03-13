Evento reúne bazar de vestidos de noiva e serviços de casamento na Catedral de Porto Alegre

Tendo o Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre como cenário, o I do Bazar de Vestidos de Noiva pretende transformar o dia do "sim" em uma data ainda mais especial para as noivas. A edição de 2026 do One Day Only oferecerá uma experiência completa para as noivas.
O evento acontece no próximo sábado (14), das 11h às 19h. O evento terá apoio de equipe especializada que ajudará na escolha de peças como véu, grinalda e sapatos, além de consultoria de cabelo e maquiagem.
O portfólio do bazar reúne opções para angariar diferentes públicos. A linha Basic é a mais em conta, com valores de R$ 2.990; seguida pelas linhas Regular e Premium, as quais oferecem modelos de até R$ 6.990 e R$ 14.990, respectivamente; e a linha Luxury, originalmente comercializadas por mais de R$ 30 mil em seus respectivos ateliês e disponíveis na I Do Bazar por um valor reduzido, saindo por até R$ 19.990.
As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Eventiza ou diretamente na entrada do evento.
As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Eventiza ou diretamente na entrada do evento.
História
Desde 2015, a I Do se propõe a ser um bazar de moda circular voltado ao modelo de consumo consciente. O acervo da marca conta com trabalhos de estilistas de todo o mundo, selecionados por meio da curadoria da designer e diretora Ana Neves.