Cervejaria gaúcha conquista 32 medalhas e consagra Melhor Mestre Cervejeiro do Brasil

Uma cervejaria do Vale do Taquari conquistou 32 medalhas e o título de Melhor Mestre Cervejeiro em concursos cervejeiros pelo Brasil. Estamos falando da Salva Craft Beer (@salvacraftbeer) , empresa que produz cervejas artesanais sem glúten em uma fábrica nas margens da BR-386, em Bom Retiro do Sul, cidade com pouco mais de 12 mil habitantes.

Múltiplos prêmios

As condecorações vieram em dois concursos diferentes: o CBC Brasil, sediado em Uberlândia (MG), onde a cervejaria garantiu o título de 3ª Melhor Cervejaria do Brasil na competição, levando 21 medalhas - sendo sete de ouro, sete de prata e sete de bronze - e coroando Thiago Wild, responsável pelo trabalho da marca e eleito como o Melhor Mestre Cervejeiro do Brasil ao obter a maior média de notas entre os rótulos inscritos; e o Concurso Brasileiro de Cerveja, realizado em Blumenau (SC), competição na qual a cervejaria gaúcha conquistou 11 medalhas, seis de ouro, quatro de prata e um bronze.

Thiago e a Salva alcançaram uma média de 40,38 pontos no CBC Brasil, um patamar considerado elevado, segundo o Mestre Cervejeiro, considerando que as notas variam de zero a cinquenta pontos.

História da cervejaria

A Salva Craft Beer nasceu em 2016, e ainda em 2025 já acumulava 111 premiações nacionais e internacionais. De acordo com o CEO João Luís, o resultado reflete a inovação tecnológica e a grande capacidade produtiva da cervejaria; as instalações da Salva no Vale do Taquari permitem que mais de 500 mil litros sejam produzidos todo mês.

A companhia, que começou a trabalhar com um portfólio exclusivo de cervejas totalmente sem glúten no ano passado, estima deter entre 25% e 30% do mercado artesanal no Rio Grande do Sul. A mudança funciona assim: uma enzima quebra o glúten durante o processo produtivo, mantendo características sensoriais e receitas originais.

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Uma das linhas mais conhecidas da Salva é a Bairrista, voltada ao público gaúcho e recentemente encontrada em diversas redes varejistas, inclusive fora do Estado, em formato de lata.