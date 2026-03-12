Atenção às tendências para antecipar demandas

Todos os segmentos estão em constante renovação. Alguns têm ciclos mais rápidos, como a Moda, que ganha a todo instante novas propostas. Outros setores atravessam mudanças mais lentas, mas, mesmo assim, a transformação é a única certeza que negócios que almejam a longevidade podem ter.

Nesta edição, contamos histórias de empreendedores e empreendedoras do mercado de beleza que, a partir da percepção de tendências crescentes no setor, criaram seus negócios e encontraram uma clientela conectada.

Os cuidados com cabelos com curvatura e o respeito à forma natural dos fios são temas que ganharam corpo nas redes sociais nos últimos anos. A tendência, no entanto, não ficou somente online. Se antes esses serviços especializados não estavam no menu de salões tradicionais, hoje espaços de beleza surgem e se consolidam com essa premissa como eixo. É uma transformação que surge a partir da tendência. Se o assunto está esquentando, em breve se tornará demanda . Quem compreender isso antes vai, provavelmente, cravar seu espaço no mercado.

Observar tendências de perto pode facilitar a conexão com o público-alvo, já que a marca, através de ações, mostra que entende as dores do cliente. Na matéria da Página Central, um dos salões aposta no atendimento mais tranquilo, com horários mais espaçados. Ao mesmo tempo que a estratégia pode passar batida por muita gente, ela pode ser o grande diferencial de um cliente na hora de escolher o salão.

Entender as tendências do seu segmento é estar um passo à frente.