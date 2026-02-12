Calendário de 2026 exige estratégia e planejamento

O planejamento é parte fundamental da rotina de quem está à frente de um negócio. No início do ano, é preciso prospectar as metas e avaliar as melhores estratégias para os próximos meses. Em 2026, no entanto, esse movimento é ainda mais importante para empreendedores e empreendedoras. Isso porque, depois do Carnaval — que opera com ponto facultativo —, são nove feriados nacionais prolongados, que caem nas sextas ou segundas-feiras, impactando no número de dias úteis nas empresas. Além dos feriados, grandes eventos marcam o calendário de 2026: a Copa do Mundo, em julho, e o período de eleições em outubro. Mas o calendário não traz somente desafios. Conectar as datas às demandas comerciais que chegam com elas pode ser uma grande estratégia para transformar o calendário de 2026 em oportunidade. Fato é que, com esse cenário, não dá para começar o ano sem colocar o planejamento na ponta do lápis. Katia Boeira, coordenadora de atendimento regional do Sebrae-RS, alerta que pequenos negócios tendem a pular essa etapa, equívoco que pode custar caro posteriormente. " Falando em pequenas empresas, a palavra planejamento, de uma certa forma, já assusta. A tendência é que a pequena empresa seja muito mais executora, com a execução maior que o planejamento. Mas, nesse ano, o planejamento precisa ser feito, porque temos 10 feriados prolongados. A primeira coisa é realmente fazer o simples. Olhar o calendário e identificar, ao longo do ano, quais são esses feriados, o número de dias úteis que eu vou ter em cada mês, mas não só isso: olhar para a sazonalidade do negócio ", indica a especialista. Katia ressalta que são muitas as frentes das empresas impactadas pelo calendário, do marketing à gestão de pessoas. No entanto, o ponto de partida é o mesmo: analisar de forma atenta as datas, entender o número de dias úteis, identificar as datas que podem ser estratégicas e organizar o estoque para as demandas. " A Copa, dependendo do produto, pode vir como um aumento de vendas ou apenas como uma estabilidade do que já vendo. É uma engrenagem, uma coisa está ligada na outra, mas tudo começa com um simples olhar para o calendário do ano. O negócio fica muito mais sustentável quando tem previsibilidade. Quanto mais acontecimentos externos, mais importante a minha previsibilidade interna", diz a especialista. LEIA TAMBÉM > Jovem de Carlos Barbosa busca apoio para participar de competição de inovação na Coreia do Sul

Metas de vendas possíveis conforme o calendário

Fausto Reichert, cofundador e CRO do PipeRun CRM de Vendas, alerta que os eventos de 2026 impactam também no planejamento de metas e vendas, que precisa ser adequado conforme o momento do ano, já que com menos dias úteis, o período de execução das metas também diminui. Ele pondera que momentos como a Copa do Mundo, em julho, têm deslocamento e movimentação atípicos, o que pode ser um entrave para reuniões, sejam elas presenciais ou online. "Isso dificulta para o vendedor, porque o cliente em movimento não quer parar para uma reunião. Se vai ter jogo do Brasil, já nem marca agenda, porque quer ficar mais tranquilo", pontua Fausto.

Além da dificuldade no agendamento de reuniões, a presença também pode ser uma adversidade. "Garantir que o cliente vai estar na agenda, principalmente para quem trabalha com modelos inside sales, que o vendedor está online, é um problema. Tem empresas que já preveem que a taxa de no-show vai subir bem mais que os 20% que acontecem nas empresas de SaaS. Nessas datas, o que acontece é que se marca para segunda-feira, mas na terça é feriado. Na sexta, decide que vai fazer banco de horas e esquece da agenda", alerta o CRO da PipeRun. Para driblar essa situação, a dica de Fausto é aumentar a comunicação com lembretes da agenda, bem como marcar reuniões em datas mais próximas.

Outra estratégia destacada por Fausto para manter o número de vendas é aumentar a disponibilidade de times nos dias que não são impactados . Ainda, o remarketing pode ser uma ferramenta para manter a presença da marca. "Nas datas em que o pessoal não marca agendas, a gente aumenta a campanha de remarketing. Mantém a presença da marca na vida daquele consumidor."

Fausto alerta que o calendário define o ritmo do País, de modo que se o gestor de vendas ignorar essas variáveis, vai sempre correr atrás do prejuízo. "Calcula-se as metas transformando em dias úteis. Tem empresas que contam segunda e sexta como meio dia útil para metas, mas isso é muito variável. Tem empresas que a comissão corresponde a 70% a 80% do salário do vendedor. No B2B da indústria, geralmente o representante vive de comissionamento. Quando não tem agenda, o salário vai cair. A preocupação do gestor de vendas não é a meta pela meta, mas a meta prejudicando esse profissional", garante.

É preciso entender a sazonalidade do negócio

Com diferentes datas no calendário, é preciso compreender o que faz sentido para cada segmento, dedicando esforços para datas e eventos realmente converterão de forma positiva para o negócio. Katia destaca que para começar o planejamento de um novo período é fundamental entender a sazonalidade da empresa. "O empresário tem que conhecer a sazonalidade do seu negócio. Se ele nunca parou para pensar nisso, é o momento. Qual é o mês de 2025 que eu vendi mais, que eu vendi menos, qual o mês que impacta para mim em função do produto que eu vendo", elenca.

Essas informações ajudarão a traçar estratégias para driblar os feriados prolongados e entender em quais momentos será preciso intensificar estratégias de marketing, usando as datas comemorativas e grandes eventos como aliados de marketing. "Tem que entender e escolher as suas batalhas. O primeiro ponto é entender bem o cliente. Ter um desenho bem claro de quem é esse cliente e, a partir daí, saber qual o caminho e qual data apostar", afirma João Finamor, especialista em marketing de influência.

No entanto, não basta apenas olhar para a sazonalidade do negócio, é preciso trazer ela para dentro do contexto do calendário anual. O resultado dessa equação trará as respostas certas para quem empreende. " É preciso cruzar a sazonalidade do negócio com o calendário de feriados prolongados e também de acontecimentos e grandes eventos, como a Copa do Mundo e as eleições . A gente não tem como saber o que vai acontecer, por exemplo, em um momento de eleições. Mas talvez tenhamos uma retração no consumo, e aí preciso ajustar o meu estoque. Mas não posso fazer isso no mês da eleição, tenho que fazer isso com antecedência", alerta Katia.

E não só os feriados prolongados ou os grandes eventos que podem impactar os negócios. Datas comemorativas — como Dia do Café, Dia Internacional da Mulher, Dia do Turista, Dia do Livro — podem entrar no calendário conforme o nicho de cada negócio. "Cada vez mais, precisamos olhar para o calendário comercial, que não é só feito de grandes eventos e grandes feriados. É feito de muitas outras datas que, muitas vezes, o empresário não está conectado, mas que faz todo sentido para o seu negócio. Aproveito o mote do dia e faço uma campanha para vender mais todo o mês. Olhar para isso é olhar para oportunidade de venda", garante Katia, ressaltando que, nessa esteira, conhecer o público também é um diferencial. "A partir do momento que eu conheço meu público, consigo explorar outras datas. Uma cafeteria, por exemplo, explorou o Dia do Livro, porque os empreendedores perceberam que tinham muitos clientes que liam livros no espaço. Era um ambiente para que as pessoas ficassem mais tempo", reflete.

Para isso, é preciso parar e projetar no início do ano as datas que podem ser aproveitadas nos próximos meses. O especialista em marketing de influência aconselha o uso das próprias plataformas para fazer esse levantamento. "As principais plataformas das redes sociais têm esse calendário pronto. Se entrar no business do Pinterest, do TikTok, do X, todos têm um calendário ponto que ajuda para começar. A partir daí, tenho uma visão macro sobre as datas. E aí volto a entender o que tenho de produto ou serviço e vou distribuindo ao longo desse calendário do ano", diz João.

Há negócios, no entanto, que são sazonais por natureza, tendo em um momento específico do ano o seu auge, como, por exemplo, empresas de chocolate na Páscoa ou negócios que operam no Litoral atendendo veranistas. Mas os especialistas alertam que não dá para essa empresa aparecer somente na hora de vender, é preciso manter essa comunicação ao longo de todo ano. "É focar na comunicação não produteira. Focar no story telling, no marketing de oportunidade, conversar mais e vender menos . Investir em estratégias de relacionamento com o cliente", aconselha.

Disputa por atenção exige estratégia

A disputa pela atenção já é uma tônica contemporânea, visto que estamos cada vez mais conectados em diferentes plataformas ao mesmo tempo. "Nem comentamos mais como algo novo, porque já está implícito ao nosso dia a dia. Trabalhar atenção é um desafio. Todo mundo quer um vídeo viral, um post no Linkedin cheio de comentários. Todo mundo quer captar essa atenção", reflete Fausto.

Mas é claro que, em momentos em que um tema domina as timelines, é ainda mais desafiador para os empreendedores entrarem na conversa. "Pelo viés do digital e do tráfego pago, vamos ter uma competição de atenção. As pessoas não vão estar propensas a dar atenção para algo habitual, porque elas vão estar envolvidas com a Copa, com as eleições, que é um momento que acaba também pulverizando essa atenção. O primeiro viés é que isso eleva o custo. Quem for trabalhar com tráfego pago, vai pagar mais, porque existe uma demanda maior. E, além disso, eu vou precisar ser mais criativo e mais assertivo na minha mensagem", afirma João.

O especialista em marketing de influência ressalta que, mesmo embarcando nos assuntos do momento, é preciso entender de que forma aquilo se comunica com o público do negócio. "Todo mundo está falando da Copa, mas se eu falar só disso eu não vou fazer diferença. É um ano que dá uma mascarada nas estratégias, porque a gente vai ter essa competição da atenção, relação de valores bem alterada. Tem que entender o que faz sentido para ser assertivo. Marketing de oportunidade é entendimento do público . Se ele tem um humor mais rápido, a trend faz sentido. Tem que monitorar as tendências seja manualmente ou usando ferramentas", afirma.

Quando temas de grande proporção entram em cena, como Oscar, Copa do Mundo, eleições, Carnaval, entre tantos outros, a disputa por atenção deixa de ser uma concorrência entre negócios do mesmo segmento. Nestes grandes eventos, todas as empresas disputam o olhar dos consumidores com os temas dominantes. "O tema política vai ser conversa até de Linkedin, vai ocupar espaço e vai dificultar as outras campanhas. A corrida pela atenção está disputando posição e budget com outros segmentos, e não com o seu concorrente direto. É bem complexo de administrar", pondera Fausto.

Pessoas no centro do calendário

Na hora de olhar essas especificidades do calendário de 2026, foca-se muito no relacionamento com o cliente. No entanto, há outra ponta que é impactada. O time da empresa, dependendo do segmento, pode ter a rotina alterada de forma expressiva, e isso precisa estar no radar dos gestores.

"O segmento de alimentação provavelmente vai trabalhar no feriado. Isso vai impactar nas pessoas, na escala, na questão do custo, já que o feriado tem uma hora maior. Tem que se planejar para isso", adianta Katia, destacando que é preciso ajustar de antemão esses tópicos com a equipe, evitando frustrações e garantindo o bem-estar do time. "Tem setores que não vão fechar nesses momentos, porque justamente vão receber as pessoas que estão aproveitando esse momento. Mas tem o alinhamento prévio das expectativas, ajustar uma escala e entender como posso bonificar a minha equipe para que ela esteja bem, atendendo e feliz. A nossa equipe é o reflexo de como o cliente vai ser atendido . Se a equipe está organizada, com a sua expectativa alinhada, se tem clareza dos objetivos que a empresa quer, o trabalho flui melhor. O funcionário é o cartão de visitas da empresa", completa.

Checklist para planejar 2026

A coordenadora regional de atendimento do Sebrae-RS indica três pontos que são fundamentais para que os empreendedores façam um planejamento eficaz e que contribua para bons resultados.

• Olhar para o cenário do ano: É preciso ter olhar de médio e longo prazo, não apenas focar no presente. A partir disso, identificar o que tem conexão com o negócio, meses que podem ser desafiadores e períodos de oportunidade para incrementar os resultados.

• Olhar para o estoque a partir do cenário: Feriados e grandes eventos podem impactar o comportamento de consumo e, consequentemente, impactar vendas. Por isso, é preciso organizar o estoque de acordo com a demanda, conseguindo atender períodos de alta sem ter prejuízo nos momentos de baixo movimento.

• Focar em campanhas comerciais ao longo do ano: A empresa precisa, pelo menos mensalmente, ter uma campanha comercial. Não precisa dar desconto todos os meses, mas ter algo que atraia o cliente para comprar, como campanha de compre um e leve dois ou descontos no frente para vendas online.

Datas que podem ser oportunidades para negócios

Março

8 - Dia Internacional da Mulher

15 - Dia do Consumidor

19 - Dia Nacional do Artesão

20 - Dia Internacional da Felicidade

21 - Dia Internacional Contra a Discriminação Racial

Abril

5 - Páscoa

5 - Dia do Filho

13 - Dia do Beijo

23 - Dia Mundial do Livro

Maio

1 - Dia da Literatura Brasileira

12 - Dia das Mães

16 - Dia do Queijo artesanal

17 - Dia Internacional Contra a LGBTfobia

18 - Dia da Coxinha

24 - Dia Nacional do Café

25 - Dia do Orgulho Nerd

28 - Dia Mundial do Hambúrguer

Junho

4 - Corpus Christi

7 - Dia Nacional do Vinho

11 - Início da Copa do Mundo

12 - Dia dos Namorados

13 - Dia do Turista

24 - Dia de São João

28 - Dia do Orgulho LGBTQIAPN

Julho

5 - Dia do Biquíni

7 - Dia Internacional do Chocolate

8 - Dia do Panificador

10 - Dia da Pizza

13 - Dia Mundial do Rock

16 - Dia do Comerciante

19 - Dia do Futebol

19 - Encerramento da Copa do Mundo

20 - Dia do Amigo

24 - Dia Internacional do Autocuidado

25 - Dia do Viajante

26 - Dia dos Avós

30 - Dia da Lingerie

31 - Dia do Orgasmo

Agosto

5 - Dia da Farmácia

7 - Dia Internacional da Cerveja

11 - Dia dos Pais

15 - Dia do Solteiro

16 - Início das campanhas eleitorais

17 - Dia Nacional da Mulher Empresária

18 - Dia da Informática

21 - Dia Internacional da Moda

25 - Dia do Feirante

29 - Dia do Gamer

Setembro

1 a 7 - Semana do Brasil ("Black Friday Brasileira")

2 - Dia do Florista

5 - Dia da Caridade e Dia do Irmão

6 - Dia do Sexo

9 - Dia do Cachorro-quente

13 - Dia da Cachaça

15 - Dia do Cliente

21 - Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e Dia Internacional da Paz

23 - Dia do Sorvete

27 - Dia Mundial do Turismo

Outubro

1 - Dia Internacional do Café, Dia Internacional do Idoso, Dia do Vendedor e 1º turno das eleições

4 - Dia dos Animais e Dia do Pastel

5 - Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa

12 - Dia das Crianças

15 - Dia do Professor e Dia do Consumo Consciente

16 - Dia Mundial do Pão e Dia Mundial da Alimentação

19 - Dia da Inovação

25 - Dia do Macarrão

29 - Dia do Livro

30 - Dia da Decoração

31 - Dia do Saci e Halloween

Novembro

1 - Dia Mundial do Veganismo

6 - Dia do Riso

12 - Dia do Supermercado

19 - Dia do Empreendedorismo Feminino

20 - Dia Nacional da Consciência Negra

27 - Black Friday

30 - Cyber Monday

Dezembro

2 - Dia Nacional do Samba

3 - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

25 - Natal

31 - Ano Novo

Feriados prolongados em 2026

Carnaval: 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira).

Páscoa: 3 de abril (Sexta-feira Santa).

Tiradentes: 21 de abril (terça-feira, possibilidade de emenda na segunda).

Dia do Trabalho: 1º de maio (sexta-feira).

Corpus Christi: 4 de junho (quinta-feira, possibilidade de emenda na sexta).

Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira).

Nossa Sra. Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira).

Finados: 2 de novembro (segunda-feira).

Consciência Negra: 20 de novembro (sexta-feira).

Natal: 25 de dezembro (sexta-feira).