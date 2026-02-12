Benefícios dos coworkings para empreendedoras

Inaugurado em 2022, o OCCRI é um espaço colaborativo de trabalho em Capão da Canoa. O coworking, que foi pensado para receber mulheres, registrou aumento de 72% de faturamento em janeiro de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior. O negócio é comandado por Bárbara Brum, que reflete sobre os benefícios de espaços coletivos de trabalho para mulheres. Confira as dicas da empreendedora:

Um coworking vai muito além de um local de trabalho. A OCCRI, que significa Ócio Criativo, é um grande exemplo disto. Estamos sempre criando dinâmicas, ações e movimentos que trazem mais leveza e conexão entre os clientes, o que reverbera em parcerias prósperas ou grandes amizades.



1. Comunidade pode virar negócio: Como nosso negócio foi criado inicialmente de forma exclusiva para mulheres, conseguimos sentir no dia a dia o quanto as empreendedoras precisam umas das outras, pois o conhecimento de uma é a necessidade de outra . Conseguimos criar um ambiente leve e produtivo, que destoa completamente daquele estigma de rivalidade feminina, pois nossa equipe tem como objetivo entender as diferenças e conectá-las de um modo criativo e, principalmente, empático.



2. Pensado para mulheres: Sendo advogada há mais de 12 anos, pude perceber o quanto as mulheres ainda estavam em lugares que não eram seus por dependência financeira ou emocional. Atender mulheres em momentos de vulnerabilidade sempre mexeu muito comigo, e a OCCRI surgiu deste sentimento de que mulheres devem estar em um ambiente neutro, no qual possam pensar em seus negócios já existentes, iniciar projetos e ainda por cima serem elas mesmas , se vestirem como se sentirem mais à vontade, do salto ao andar de pés descalços (eu, particularmente, pouco uso calçados na OCCRI).



3. Flexibilidade: A flexibilidade geográfica, que teve um aumento muito significativo pós-pandemia, fez com que as pessoas pudessem organizar suas agendas de um modo mais inteligente, na minha opinião, podendo estar mais presentes com suas famílias sem abrir mão de seus negócios. Com isso, os coworkings entraram em cena , pois manter escritórios altamente custosos, sendo funcionários de nós mesmos, não fez mais sentido. Portanto, manter um local para endereço fiscal, trabalhar conforme sua própria agenda e por um valor imensamente menor se tornou o grande luxo do empreendedor.



Estamos sempre em busca de movimentos que possam agregar para os clientes que estão conosco. Desde de talks internos, palestras, descontos entre a comunidade OCCRI, até happy hour's surpresa no fim do dia, porque vamos combinar que a vida vai muito além de trabalho.