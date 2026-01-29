Confira as dicas de Claudio Meireles, gestor de negócios gastronômicos

Ao longo de 15 anos atuando no mercado de lojas, bares e restaurantes, Claudio Roberto Meireles construiu uma trajetória baseada em compromisso, criatividade e gestão, garantindo que os objetivos organizacionais das empresas sejam alcançados por meio de planejamento, organização, liderança e controle das atividades.

Hoje, o empreendedor foca em estabelecimentos gastronômicos, para elevar a qualidade do serviço e otimizar a experiência do cliente, aprimorando processos e controles operacionais.

1. Pilar das Empresas As pessoas são o verdadeiro pilar de qualquer empresa. Sem um time treinado e motivado, a qualidade produtiva cai e as empresas não conseguem se manter no mercado. No cenário em que vivemos onde a inteligência artificial e a automação estão avançando rapidamente, o fator humano tornou-se o principal diferencial competitivo. Não adianta apenas pensar no fator externo sem cuidar e orientar as pessoas que tocam o negócio diariamente. Como manter um time motivado e evitar o turnover:

- Reuniões diárias para alinhar a operação e traçar metas, reconhecendo publicamente esforços e pequenas vitórias.

- Feedbacks contínuos diretos e assertivos não apenas para cobrar resultados, mas para ouvir o time.

- Simulações de atendimento deixando claro os padrões da empresa.

- Treinamentos de cardápio e operacionais.

- Escuta ativa para entender o que os motiva.

- Campanhas e premiações individuais e em grupo.

- Carga horária mais flexível, pois sabemos que um time cansado não ganha jogo.

2. Planejamento Estratégico O sucesso do planejamento estratégico é um passo muito importante para tirar os planos do papel e transformá-los, junto ao time, em resultados concretos. É a transformação de ideias em ação, traduzindo em metas mensuráveis de curto/médio prazo. Para que isso seja possível precisamos ter clareza nas tarefas:

- Definições de responsáveis: precisa estar claro quem executa, e deve fazer parte da rotina de trabalho com revisões frequentes.

- Fluxo de trabalho: deixar claro o caminho que uma tarefa percorre, evitando erros e esquecimentos, garantindo que o trabalho seja feito com a mesma qualidade todos os dias. - Indicadores de desempenho: melhor visão se as metas individuais ou coletivas estipuladas estão sendo cumpridas.

3.Ticket Médio Sem este dado, os bares e restaurantes estão apostando no escuro. Ele ajuda a entender o comportamento do seu cliente. Não existe um valor ideal de ticket médio para bares e restaurantes, varia conforme o segmento, localização e público-alvo. Ele precisa cobrir os custos que chamamos de CMV (custo de mercadoria vendida), que ficam entre 25% e 40%. Analisando este dado, nos permite criar estratégias para aumentar as vendas, como por exemplo, criar combos promocionais. Entendendo como funciona o ticket médio, conseguimos prever o faturamento e traçar metas mais realistas com base no público atingido, consumo do cliente e principalmente sua satisfação, pois é o marcador mais importante. Para que isso aconteça é necessário um time que tenha conhecimento profundo sobre cada produto a ser vendido, que saiba escutar e entender muito bem o cliente.

4. Atendimento é memória A diferença está nos detalhes, não apenas no cardápio, a experiência começa antes do cliente sentar à mesa. Hoje, trabalhamos muito forte com as redes sociais, e o atendimento ele já começa ali. É importante manter as informações claras sobre o estabelecimento, gerando curiosidade e desejo nas publicações. Precisamos estar atentos a alguns tópicos na operação:

- Recepção atenta: um boa noite com sorriso no rosto já mudam tudo.

- Realizar a troca de nomes com o cliente.

- Uma apresentação prévia e objetiva do estabelecimento.

- Evite atendimentos robóticos: gentileza genuína fideliza.

- Música, iluminação e temperatura coerentes com o conceito.

- Perguntar como foi a experiência: cliente que se sente ouvido cria vínculo com o local.

Muitos estabelecimentos focam no preço que a concorrência está realizando e esquecem de trabalhar o relacionamento. O cliente precisa sentir que aquele lugar ‘’ é a cara dele ‘’ Vivemos em uma realidade cheia de dados, métodos e estudos sobre boa gestão, mas nada disso se sustenta sem pessoas. Processos eficientes só funcionam quando existe uma boa troca, com escuta, empatia e cuidado. Humanizar a operação é lembrar que resultados vêm de relações saudáveis, times valorizados e clientes respeitados. Quando, de fato, cuidamos de pessoas, o desempenho deixa de ser forçado e passa a ser consequência na operação.