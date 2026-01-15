Turismo na natureza e no entorno de casa

Na semana passada, mostramos como os negócios do Litoral se prepararam para receber os veranistas e aproveitar a alta temporada. Nesta semana, o destaque são negócios que, na Capital e na Região Metropolitana, funcionam como alternativa para viver momentos de lazer em meio à natureza, mas sem ir para as praias.

São muitas as alternativas, que vão de um restaurante em meio a um grande jardim em Novo Hamburgo à colheita de azeitonas em Viamão. As experiências, mesmo que diversas, têm em comum a proximidade com Porto Alegre e a possibilidade de proporcionar uma vivência turística pertinho de casa.

Quando viajamos, de forma geral, temos mais disponibilidade para explorar a cidade escolhida. Buscamos saber quais são os melhores restaurantes, descobrir as experiências diferentes e imperdíveis, e nos permitimos curtir esses momentos com mais tranquilidade, sem a pressa que atravessa a rotina.

Mas negócios como os mostrados na Página Central desta edição do GeraçãoE servem de lembrete e convite: é possível desacelerar e conhecer novos lugares mesmo pertinho de casa . E trazer esse olhar de turista para um raio menor faz com que o lazer não fique restrito às férias ou à temporada de verão. Qualquer fim de semana - ou mesmo um dia de semana menos atribulado - pode ser janela para desbravar uma nova experiência em meio às árvores.

Fica o convite para abandonar o discurso clichê de que não tem nada para fazer na cidade. Ampliar os horizontes é também fomentar negócios muito interessantes.