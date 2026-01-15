Liderança é régua para a cultura da empresa

Arthur Awad é diretor da Sant Saúde e membro da coordenação do ciclo empreendedor.

Liderança não é discurso. É decisão diária e postura consistente. Abaixo, elenco cinco tópicos que me ajudam a gerir melhor o meu time, e podem ajudar você a gerir o seu.

1. As pessoas derivam da estratégia

Quando falamos de estratégia corporativa, inúmeros são os desafios enfrentados por líderes e gestores empresariais. No entanto, um fator comum a qualquer estratégia envolve a definição de quais são as cadeiras que levarão o negócio a atingir os objetivos estipulados. Por isso, lembre: n ão existe estratégia forte com pessoas erradas nas cadeiras erradas . Quem executa, define o resultado. Antes de cobrar performance, revise se o time, as funções e os incentivos estão realmente alinhados com onde a empresa quer chegar. Afinal, as pessoas derivam da estratégia.



2. Liderar pelo exemplo não é opcional

A régua da cultura é o comportamento da liderança. O que você faz pesa mais do que qualquer apresentação, valor na parede ou discurso inspirador. O time replica o padrão que vê , não o que ouve.



3. Foco total na liderança

A liderança tem poder real: ou impulsiona a cultura, ou a corrói silenciosamente. Não existe neutralidade. Onde o líder é omisso, a cultura se deteriora. Onde o líder é presente, claro e consistente, a cultura escala e entrega resultado. Um líder desalinhado e tóxico gera um prejuízo enorme a longo prazo na organização. Acredite, aprendi isso da pior maneira. Jamais valorize a entrega técnica acima da cultura . Caso você gerencie um time de lideranças, desça um nível, não coma apenas da boca dos seus liderados diretos. De tempos em tempos, é bom garantir que o que você vê e escuta não possui filtros demais.