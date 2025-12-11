Abrir a mente para aprender mais

Um dos lemas que carrego comigo, e que peço licença para os leitores e leitoras do GeraçãoE para compartilhar por aqui, é que todo mundo tem algo para aprender e para ensinar. Foi-se o tempo em que o discurso era vertical: somente o colaborador mais antigo da empresa podia ensinar para o mais jovem, ou apenas gestores ensinavam estagiários, professores ensinavam alunos.

É claro que é preciso respeitar a posição de cada pessoa no organograma, seja em uma empresa ou em sala de aula. Professores estão ali para compartilhar seu conhecimento, assim como gestores devem compartilhar sua experiência com quem está chegando. Mas quem pensa que essa é a única troca possível nessas relações está perdendo uma excelente oportunidade de ampliar cada vez mais o seu repertório de vida - e, para mim, não há nada mais valioso que isso.

Nesta edição, o assunto central é sobre o convívio entre gerações no mercado de trabalho e como essas diferenças não precisam ser uma dificuldade, e sim ativos estratégicos para negócios. Isso porque não há certo nem errado, são formas diversas de encarar o trabalho e os cargos de liderança, agregando diferentes benefícios para a empresa. Como uma Millennial, considero que a minha experiência é muito mais rica a partir da minha convivência com a Geração Z (alô, estagiários do GE), assim como com a X e Baby Boomers, já que, na redação do Jornal do Comércio, temos representantes de todas as gerações. E nessa convivência, mesmo com muitas diferenças, o melhor caminho é colher o que há de melhor em cada geração, acompanhando as mudanças trazidas pelos recém-chegados ao mercado e olhando com atenção para a experiência dos mais vividos. Bons líderes e bons colegas estão sempre abertos para aprender com o outro.