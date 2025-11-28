Com entrega para todo Brasil, salão de beleza de Porto Alegre lança linha de cosméticos focada em cabelos afro

Há 18 anos em operação na Capital, o Tranças África, salão de beleza referência em cabelo afro no Sul do País, lançou sua linha de cosméticos (@trancasafricacosmeticos) e abriu seu e-commerce para todo o Brasil. A expansão do negócio surgiu fundamentalmente por uma demanda não atendida no mercado, a necessidade que as mulheres trançadas têm em cuidar do cabelo, principalmente após retirarem as tranças, momento em que o cabelo fica mais ressecado e frágil.
Em agosto, os produtos chegaram ao salão de Elisa Mateus e já estão fazendo sucesso. “Graças a Deus, o produto está sendo bem aderido, porque é algo que, realmente, e infelizmente, não tinha no mercado”, comenta Elisa, angolana e uma das fundadoras do salão de beleza.
A ideia de elevar o negócio também teve influência da pandemia, segundo a trancista “os boletos, infelizmente, não pararam de chegar” no período. Outro motivo foi a preocupação com a autoestima das mulheres negras num momento atípico, em que não era possível realizar os atendimentos. “Vi que está na hora de não somente ser prestadora de serviço, mas também ter o que a pessoa usa em casa. Muita gente, mesmo em casa, queria ficar bonita, cuidar dos seus cabelos”, explica a empreendedora.
Desde então, as vendas ocorriam apenas no salão, a cliente era atendida e tinha a opção de comprar as variedades expostas nas prateleiras. No dia 28 de novembro, foi lançado o site (www.trancasafrica.com.br), visando expandir a marca para todo o Brasil.
Devido à ampliação do negócio, foi necessário alugar mais uma sala no prédio em que operam no Centro Histórico, para funcionar como estoque e e-commerce. Atualmente, o negócio ocupa três salas: o salão de atendimento, uma sala onde lecionam cursos para futuras trancistas e a nova sala alugada para a equipe do e-commerce e para o estoque de cosméticos, separado dos cabelos de jumbo e fibra — itens já vendidos anteriormente.
Em torno de R$ 50 mil foram gastos na expansão, incluindo a festa de lançamento da linha de cosméticos. Com quatro levas de compras desde o lançamento, a empreendedora estima que 4 mil produtos passaram ao estoque até então, com uma última compra maior já programada para dezembro.
O que está à venda?
O Kit Completo Tranças África custa R$ 129,40 e promete cobrir todas as necessidades do público-alvo, as mulheres negras. O conjunto busca unir itens voltados para o tratamento do cabelo natural até a finalização, além da manutenção de penteados. O arsenal vem com shampoo, condicionador, ativador de cachos, mousse e pasta modeladora, além de uma ecobag da marca como brinde.
O site do Tranças África também vende os famosos cabelos sintéticos, mais conhecidos como Jumbo e Fibras, que proporcionaram a extensão do cabelo na hora de trançar. Além de itens de cuidado durante o uso das tranças, como durags e toucas de cetim.
O mousse modelador é “o queridinho do momento”. Segundo Elisa, o aroma do produto é um diferencial. “Sempre quis que o nosso produto fosse bem cheiroso, bem mais cheiroso que os concorrentes, além de ajudar bastante no brilho e na redução dos frizz”, declara.
