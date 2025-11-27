Confira as dicas de Aline Deparis, empreendedora à frente da Privacy Tools

Aline Deparis nasceu em uma família de agricultores e transformou aprendizados do campo em uma jornada empreendedora no setor de tecnologia — área ainda marcada pela baixa representatividade feminina. Hoje, quase 20 anos após iniciar sua primeira empresa, ela lidera a Privacy Tools, referência nacional em privacidade e proteção de dados, com mais de 60 colaboradores e atuação no Brasil e no exterior.

A seguir, Aline compartilha cinco reflexões que marcaram sua trajetória.

1. Não espere o cenário perfeito, o primeiro passo nunca é confortável: muitos negócios deixam de existir antes mesmo de nascer porque aguardamos o momento ideal — e ele simplesmente não existe. Quando comecei, não havia recursos, estabilidade ou garantias. Na minha área, se esperar muito para lançar o produto, perde-se a hora de embarcar. Se existe propósito, comece . A coragem de dar o primeiro passo abre caminhos que não aparecem enquanto estamos parados.

2. Sonhos grandes não se constroem sozinhos: escolha bem quem caminha com você. Ter uma equipe forte é como ter raízes firmes. No campo, nenhuma plantação prospera sem cuidado constante; no empreendedorismo, nenhuma empresa cresce sem pessoas que acreditam junto . Um time alinhado ao propósito sustenta a empresa nos momentos difíceis e acelera os resultados nos momentos de expansão.

3. Invista em aprendizado constante — o mercado muda, e você precisa mudar junto: empreender exige evolução contínua. Busque referências, mentorias, leituras, eventos e conexões que expandam a sua visão. Uma indicação pessoal que me inspira é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown . Ele reforça que vulnerabilidade não é fraqueza, e sim força para quem lidera e empreende.

4. Aprenda com o fracasso, não é o fim da linha: quando parece que tudo dá errado ou quando tudo dá errado, é de onde tiramos forças para o próximo passo. Já tive uma empresa que não deu certo, e, quando você erra uma vez, precisa de humildade para reconhecer isso e usar as lições para o próximo negócio. Nem tudo vai dar certo e está tudo bem.