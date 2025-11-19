É hora de valorizar as donas de negócios

O 19 de novembro é marcado pelo Dia do Empreendedorismo Feminino. No Brasil, conforme dados do Sebrae, são 10,4 milhões de empreendedoras, número que representa um aumento de 33% ao longo de 10 anos. No Rio Grande do Sul, são mais de 600 mil mulheres à frente de negócios . Diariamente em geracaoe.com, contamos histórias de mulheres que enxergaram no empreendedorismo uma oportunidade para levar inovação para o mundo.

Em diferentes segmentos, as empreendedoras têm ganhado cada vez mais espaço e respeito. Apesar dessas avanços, os desafios ainda são muitos. Um deles é conciliar a gestão do negócio com a chefia familiar, já que 53% das mulheres donas de negócios também são chefes de domicílios. É comum contarmos aqui no GeraçãoE histórias de mulheres que decidiram empreender após a maternidade, por exemplo, já que conciliar a rotina como colaboradora de uma empresa torna-se desafiador.

O levantamento do Sebrae aponta, ainda, que as mulheres estão cada vez mais escolarizadas. No entanto, esse avanço não é acompanhado por um incremento proporcional na remuneração. A pesquisa do Sebrae, referente ao quarto trimestre de 2024, mostra que o rendimento médio das empreendedoras foi de R$ 2.867, número 24,4% menor do que o dos homens que empreendem. Esses dados mostram que ainda há muito chão no caminho da equidade de gênero no empreendedorismo. Valorizar negócios comandados por mulheres é uma das formas que, enquanto consumidores, podemos contribuir nesse cenário.