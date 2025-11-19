Coletivos femininos: sete caminhos para uma boa experiência

O fortalecimento de redes de apoio entre mulheres tem se consolidado como um dos pilares mais consistentes para empreendedoras que desejam crescer de maneira consciente e estruturada. Participar de um coletivo amplia repertórios, cria vínculos profissionais duradouros e fortalece a autoconfiança necessária para sustentar jornadas de longo prazo Iva Cardinal é idealizadora da segunda edição de Olá, Corajosas! – 99 cartas de mulheres empreendedoras para inspirar e engrandecer a sua jornada, obra que reúne relatos de mulheres de diferentes regiões do país e destaca a importância da troca, da coragem e do propósito no empreendedorismo feminino.

Além do livro, Iva é criadora da Confraria do Batom, movimento colaborativo que nasceu em 2009 e se tornou uma das primeiras iniciativas gaúchas focadas na construção de redes femininas para aprender, empreender e viver bem.

Confira as sete dicas da empreendedora para viver essa experiência com qualidade:

1. Busque identificação

Escolha grupos alinhados aos seus valores e propósitos. Afinidade é o alicerce para relações consistentes.

2. Tenha clareza dos seus objetivos

Defina por que deseja participar de um coletivo e revise essas metas periodicamente. Clareza evita dispersão.

3. Avalie o ambiente

O espaço deve inspirar confiança, troca e aprendizado genuíno. É essencial que as participantes se sintam seguras para compartilhar vulnerabilidades e celebrar vitórias.

4. Contribua ativamente

Ofereça tempo, conhecimento e experiência. Grupos fortes se constroem quando todas colaboram, e não apenas quando recebem.

5. Mantenha constância

Presença e engajamento fortalecem vínculos de confiança — e são esses vínculos que geram oportunidades reais.

6. Celebre conquistas

Reconheça o crescimento das outras e o seu próprio. Um ambiente saudável multiplica inspiração e senso de pertencimento.

7. Interaja e se faça presente

Esteja aberta a parcerias, apresente seu serviço ou produto, dialogue com clareza e participe dos encontros, presenciais ou online.