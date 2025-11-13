13 Novembro 2025

Como liderar e pensar no futuro depois de 75 anos de negócio

Com 75 anos de história no mercado de joias, relógios e óculos, a Safira é uma das marcas mais tradicionais do RS. Confira as dicas de Luiz Lichtman, que, ao lado de seu pai,Jacó Lichtman, lidera o negócio familiar que está em sua terceira geração

1. Liderar com alma e responsabilidade - Liderar uma marca com 75 anos de história é uma honra e uma responsabilidade. A Safira construiu sua trajetória com trabalho, ética e afeto — e o maior desafio é manter esse desejo permanente de evoluir. O segredo está em equilibrar passado e futuro: respeitar as raízes sem deixar de cultivar novas ideias. A tradição é o nosso alicerce; a modernização, o que mantém o sonho pulsando.2. Inovação com acessibilidade e propósito - Na Safira, inovação vai além da tecnologia: é traduzir o comportamento do consumidor em experiências reais. É integrar o físico e o digital, mantendo o toque humano que sempre nos diferenciou. Exemplo disso é o conceito Ouro Leve Safira, que une sofisticação e acessibilidade, além de parcerias com propósito, como o Instituto do Câncer Infantil.3. Tradição que inspira novas gerações - A Safira se conecta com o público jovem sem perder a essência que conquistou gerações. O design contemporâneo, as redes sociais e as experiências leves aproximam novos públicos, sempre com o mesmo cuidado, elegância e credibilidade. É inspirador ver mães e filhas usando Safira por motivos diferentes, mas com o mesmo brilho no olhar.4. O legado que inspira o humano - O futuro da Safira é leve, digital e humano. A marca segue evoluindo com autenticidade, propósito e emoção, guiada pelos valores familiares que a fundaram. Nosso maior propósito é perpetuar essa essência, o amor pelo que fazemos, o cuidado com as pessoas e o desejo de evoluir. O verdadeiro luxo está no significado, não apenas no valor.