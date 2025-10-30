Dicas para atrair os melhores talentos em um mundo em transformação

Andressa Brum é CEO da HappyHouse, agência referência nacional em Endomarketing, Comunicação Interna e Employer Branding. À frente de uma equipe de 100 colaboradores, lidera projetos para marcas como Heineken, Sicredi, Lojas Renner e GOL Linhas Aéreas. Confira as dicas da empreendedora:

O futuro do trabalho já chegou: inteligência artificial remodelando funções, novas gerações com expectativas diferentes e um cenário de disputa intensa pelos melhores talentos. Em eventos internacionais como o Employer Branding Management Live, em Londres, e o World Employer Branding Day, em Amsterdã, pude confirmar: as empresas que não se adaptarem à nova lógica da atração e retenção de pessoas ficarão para trás.A seguir, compartilho cinco aprendizados essenciais para empreendedores que desejam fortalecer sua marca como empregadora:

1. Tenha uma marca empregadora clara e viva: As pessoas escolhem onde trabalhar da mesma forma que escolhem uma marca para consumir. Investir em Employer Branding é construir uma reputação que desperta desejo e confiança. A forma como sua empresa trata seus colaboradores é seu principal cartão de visita.

2. Defina sua Proposta de Valor ao Colaborador (EVP): O EVP é o “porquê” de alguém querer trabalhar com você — e o “porquê” de continuar. É o conjunto de benefícios, oportunidades e experiências que tornam sua empresa única. Entender o que diferencia seu negócio é o primeiro passo para atrair quem realmente se identifica com ele.

3. Transforme colaboradores em embaixadores: As histórias contadas por quem vive o dia a dia da empresa têm mais credibilidade do que qualquer campanha. Incentive seu time a compartilhar conquistas, aprendizados e bastidores: isso gera orgulho interno e atrai talentos com o mesmo propósito.

4. Olhe com atenção para as novas gerações: A Geração Z está entrando no mercado de trabalho, e a Geração Alpha (nascidos após 2010) está logo ali. São profissionais que buscam propósito, diversidade, flexibilidade e líderes autênticos. Empresas que entenderem essas demandas desde já sairão na frente.

5. Liderança é a alma da marca empregadora: Os líderes são o espelho da cultura. Quando demonstram empatia, transparência e coerência, inspiram confiança — e confiança é o que determina o engajamento e a retenção de colaboradores.

Em um mercado cada vez mais competitivo, o diferencial está em ser autêntico e consistente. Atrair talentos não é apenas contratar: é construir uma relação que começa com propósito e se sustenta em cultura.