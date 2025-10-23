Isadora Jacoby

Editora do GeraçãoE

Ao Leitor

Sem espaço para etarismo na hora de empreender

Profissionais mais experientes podem ser um trunfo para os negócios
Nesta edição, dois conteúdos refletem sobre o mercado de trabalho depois dos 50 anos. No Explorar, Leandro Lages reflete sobre as estratégias que as pessoas com 50+ podem adotar para abrir o próprio negócio. Ainda no mesmo tema, a Charlie abriu vagas de trabalho preferenciais para pessoas com mais de 50 anos.
Hoje, cada vez mais, pessoas nessa faixa etária estão plenamente ativas, com saúde e disposição para contribuir em diversos segmentos. No entanto, o mercado de trabalho, muitas vezes, fecha as portas para colaboradores mais maduros, não remunerando de forma adequada a experiência adquirida ao longo do tempo. Leandro Lages reforça que esse é um dos motivos que guia as pessoas para o empreendedorismo. Seja por falta de oportunidade ou pelo desejo de tirar um sonho do papel, comandar um negócio é uma das alternativas para seguir ativo após os 50.
Tiago Schmitz, empreendedor à frente da Charlie, conta que abriu as vagas preferenciais para pessoas mais experientes, porque acredita no quanto os 50+ podem agregar para o negócio e, em contrapartida, o quanto uma rotina de trabalho pode ser importante nessa idade, inclusive pelo ponto de vista social. Comprometimento, repertório e responsabilidade são alguns dos pontos destacados pelo empreendedor como qualidades dos profissionais mais maduros.
Fato é que já não há espaço para etarismo no mercado de trabalho. Empreendendo ou compondo o quadro de uma empresa, todas as gerações têm pontos para agregar, e tornar essa troca rica pode ser um trunfo.