Outubro rosa também é compromisso para empresas

Quando chega outubro, uma pauta já toma as campanhas de marketing: o Outubro Rosa. A campanha, que ganhou força ao longo dos anos, tem como objetivo a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama a partir de exames e consultas de rotina.

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o que mais mata no Brasil. A estimativa do Inca é que 73 mil novos casos sejam registrados em 2025 . Em 2023, 20 mil mortes foram provocadas pela doença. Os números mostram a importância do tema. E assuntos assim são compromisso de todos, não só de órgãos de saúde.

Nesta semana, aqui no Jornal do Comércio, recebemos a nutricionista Maria Beatriz, do Instituto IMAMA, que compartilhou a sua jornada como paciente no enfrentamento do câncer de mama e também falou sobre o trabalho do instituto. Foi um momento de aprendizado e troca de experiências entre a profissional e a equipe.

Pautas sociais importantes - saúde, educação, conscientização ambiental, entre outros temas - devem estar na agenda das empresas. É importante lembrar que o ambiente de trabalho é também um espaço de convivência. Desta forma, é preciso pensar nessas relações também a partir da perspectiva da informação. As empresas têm uma grande oportunidade em mãos: a de ser uma potente plataforma de conscientização. Além disso, proporcionar momentos em que a equipe possa ter contato com temas diversos e relevantes é uma forma de consolidar a cultura da empresa. O compromisso neste outubro é de todos.