Júlia Fernandes

Repórter Júlia Fernandes Repórter

03 Outubro 2025

Drag bar de Porto Alegre anuncia fim da operação após oito anos de funcionamento

A mudança no formato da operação no novo em endereço foi um dos desafios do negócio

Oito anos após abrir as portas na Cidade Baixa, o Workroom, hoje localizado no Cine-Theatro Ypiranga, anunciou o encerramento de suas atividades. Em uma publicação nas redes sociais, o drag bar de Porto Alegre divulgou a agenda final do estabelecimento, que fechará as portas no fim de outubro.Segundo os sócios do Workroom, Rodrigo Kras Borges e Guilherme Galvão, a ideia é vender a marca que, ao longo dos anos, ganhou destaque na cena nacional de Drag Queens. Guilherme explica que a decisão de fechar o bar, um local importante para a cena drag e LGBTQIAPN+, resultou de uma combinação de fatores, incluindo desafios financeiros pós-enchentes, desânimo do público e o aumento significativo no valor do aluguel do espaço.“No final de agosto, recebemos um comunicado do Cine-Theatro, que são nossos parceiros comerciais, sobre o aumento do valor do aluguel. Eu e o Rodrigo estudamos o cenário e percebemos que não iríamos dar conta. De qualquer forma, somos gratos pelo Cine-Theatro”, constata Guilherme. Apesar de o aumento do aluguel ter sido o fator decisivo, o empreendedor comenta que houve um grande desafio em mudar o modelo de negócio após a mudança de endereço. Ainda na Cidade Baixa, o estabelecimento operava no formato de bar, com performances das artistas. Após a mudança, o negócio abraçou a cena de festas, o que foi uma dificuldade, já que o público não aderiu tanto ao novo modelo.De acordo com Guilherme, o Workroom, apesar de seu encerramento, foi identificado como uma marca que serviu como um divisor de águas para a cena LGBTQIAPN+ em Porto Alegre. O bar não era visto apenas como um estabelecimento comercial, mas sim como um espaço que fomentava a diversidade e a cena artística local. “Nunca fomos só um bar. Sempre tivemos esse viés mais social, sempre pensamos em políticas públicas; isso sempre esteve dentro do nosso DNA. Somos um bar que fomentou a diversidade durante quase nove anos aqui em Porto Alegre”, observa.A presença do bar, juntamente com o talento e profissionalismo das Drag Queens locais, ajudou o universo a se profissionalizar significativamente. “Eu gostaria de deixar muito claro que a cena drag não se resume apenas ao Workroom. Temos uma cena drag maravilhosa aqui. Existem vários eventos que aconteceram no Workroom, que nunca foram propriedade intelectual da marca. Eram propriedade intelectual de drags que trabalhavam com a gente.”A programação do espaço encerra em outubro. No entanto, o Workroom irá receber, em dezembro, o último show das Irmãs de Pau, dupla de artistas travestis que realizará o último show juntas, antes de seguirem carreira solo. O evento marcará o fim das atividades do Workroom. “Não é uma decisão feliz de se tomar, mas é uma decisão muito tranquila”, garante o empreendedor.