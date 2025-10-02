O erro e a necessidade de aprender

Claudia Pereira, 50 anos, é mãe, avó, estudante de Letras e moradora de Sapucaia do Sul. Sua vida empreendedora começou e recomeçou por necessidade. As duas primeiras vezes foram para ter flexibilidade e cuidar dos filhos pequenos. A terceira e mais recente, após os 40 anos, veio pela falta de oportunidade que mulheres maduras enfrentam no mercado de trabalho formal. Sua primeira experiência foi com a confeitaria, há muitos anos: fez um bolo, vendeu em fatias para vizinhos e seguiu assim por quase cinco anos. Voltou ao regime CLT por 13 anos, mas, ao ficar desempregada novamente, precisou achar um novo caminho. Tentou vender sanduíches e sucos naturais, mas cometeu o mesmo erro: não tinha lucro, estava pagando para trabalhar. Percebeu que precisava entender o negócio. Decidiu voltar a estudar. Foi nesse momento que, por intermédio de uma vizinha, conheceu o projeto Gerdau Transforma, da Gerdau, em parceria com o Instituto Besouro. Há três anos, trocou a Confeitaria pelo artesanato criativo e sublimação com foco na cultura afro-brasileira. É um trabalho que a realiza e a conecta com um propósito. Suas vendas são feitas no boca a boca e na participação em feiras. Confira as dicas de Claudia:

Empreender não é fácil: Defino-me como uma "camaleoa", pois mudo e me adapto conforme a necessidade da situação. Para ter sucesso, sei que é preciso ter foco, estudo e atualização constantes. Meu principal conselho é: "Não comece com dívidas". Comece com o que você tem. Além disso, "planeje no papel": defina claramente seu produto, seu público-alvo e, o mais importante, o seu diferencial. A concorrência é grande, e é na diferenciação que seu negócio vai ter o destaque que merece.

Mentoria é uma virada de chave: Não comece com o que você tem, mas com quem te dá a direção. O Gerdau Transforma foi uma bússola que me fez enxergar o caminho do empreendedorismo. O programa é gratuito e tem como objetivo principal fomentar o empreendedorismo e apoiar a geração de renda em diferentes regiões.