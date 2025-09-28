Reunindo 14 bares, festival ocupa o 4º Distrito com 12h de música

Neste domingo (28), o 4º Distrito de Porto Alegre será palco da terceira edição do Festival Quarto POA, que promete reunir música, gastronomia, arte e experiências criativas em diferentes ruas da região. A festa acontece das 12h à meia-noite, ocupando ruas e bares da região com uma programação gratuita.
O festival reúne mais de 40 atrações distribuídas em sete palcos exclusivos, em locais como Fuga, Patrimônio, Alcabar, 4Beer Cerveja e Cultura, Cortex, Nosso Tap Room e o Largo da Chosen. Serão 14 bares envolvidos e a expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas.
O line-up contará com nomes da cena nacional e regional, entre eles Maskavo, Rosa Tatooada, Comunidade Nin-Jitsu, Maria do Relento, Tonho Croco Trio, Teo & os Camaleões, Bibiana Petek, Volto Pra Te Ver e a bateria da Imperatriz Dona Leopoldina, garantindo diversidade musical para todos os públicos.
Criado e realizado pelo Hub Criativo Quarto POA, o evento nasceu com o propósito de valorizar o território e ressignificar o 4º Distrito, hoje marcado pela presença de artistas, coletivos urbanos e empreendedores. A proposta é gerar impacto cultural e econômico, beneficiando bares, feirantes e músicos da região, que foi uma das mais atingidas pela enchente.
Os ingressos estão disponíveis pelo site do Sympla.