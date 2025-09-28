Reunindo 14 bares, festival ocupa o 4º Distrito com 12h de música

O festival reúne mais de 40 atrações distribuídas em sete palcos exclusivos, em locais como Fuga, Patrimônio, Alcabar, 4Beer Cerveja e Cultura, Cortex, Nosso Tap Room e o Largo da Chosen

Neste domingo (28), o 4º Distrito de Porto Alegre será palco da terceira edição do Festival Quarto POA, que promete reunir música, gastronomia, arte e experiências criativas em diferentes ruas da região. A festa acontece das 12h à meia-noite, ocupando ruas e bares da região com uma programação gratuita.