Inteligência Artificial exige adaptação de empresas e profissionais

Camilla Terra é psicóloga clínica e organizacional e CEO do Grupo Camilla Terra, empresa gaúcha que atua no mercado nacional e internacional há mais de 22 anos. Confira as dicas:

A Inteligência Artificial já não é apenas tendência, mas realidade no mercado de trabalho. Hoje, a tecnologia está presente em diferentes setores: de processos seletivos a atendimento ao cliente, passando por vendas, marketing e análise de dados. O impacto, porém, tende a ser ainda maior no futuro. Pesquisas apontam que profissões não vão simplesmente desaparecer, mas serão transformadas - com novas funções e exigências de competências ligadas à gestão de dados, ética em IA e curadoria de informações.



De acordo com o relatório da McKinsey, 78% das organizações já usam IA em alguma função de negócio, contra 55% no ano anterior. No Brasil, a PwC revelou que as habilidades exigidas em empregos expostos à IA estão mudando 66% mais rápido do que em outros postos de trabalho. Já o Fórum Econômico Mundial projeta que, até 2030, cerca de 60% das ocupações atuais terão tarefas significativamente modificadas pelo uso da tecnologia .



A Inteligência Artificial não é uma ameaça, mas uma parceira. Ela transforma rotinas e abre espaço para que profissionais se concentrem em habilidades que nenhuma tecnologia substitui: criatividade, empatia, liderança e tomada de decisão estratégica.



Como empresas e profissionais podem se preparar:



• Capacitação contínua: investir em aprendizado digital, analítico e criativo.



• Valorização das competências humanas: habilidades como comunicação, empatia e negociação serão cada vez mais demandadas.



• Flexibilidade e adaptação: cultivar abertura ao aprendizado constante e à mudança.



• Educação corporativa: empresas devem oferecer treinamentos para o uso prático e ético da IA.



• Políticas de responsabilidade: definir diretrizes claras para o uso seguro e consciente da tecnologia.



O futuro do trabalho será marcado pela colaboração entre pessoas e Inteligência Artificial. Profissionais e organizações que encararem essa transformação como oportunidade estarão melhor posicionados para crescer em um mercado em rápida evolução.