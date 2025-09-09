Sebrae-RS promove Semana de Marketing Digital para impulsionar pequenos negócios

09 Setembro 2025

O objetivo da iniciativa é oferecer ferramentas e estratégias para melhorar as vendas online e consolidar a presença digital

Entre os dias 15 e 19 de setembro acontece a Semana de Marketing Digital do Sebrae-RS, uma iniciativa voltada a microempreendedores individuais (MEIs) e donos de pequenos negócios. Com conteúdos práticos sobre comunicação online e vendas digitais, a programação será gratuita e totalmente online, reunindo especialistas e cases de sucesso, com ferramentas voltadas para quem busca ampliar a presença no ambiente digital, para além do marketing boca a boca.A iniciativa faz parte do projeto Sebrae Tá On, que oferece conteúdos pensados para serem acessíveis e aplicáveis ao dia a dia de pequenos negócios do Estado. A programação inclui 10 encontros: cinco bate-papos e cinco palestras com profissionais da área, abordando temas que vão desde o uso estratégico das redes sociais, até marketplaces, Inteligência Artificial, neuromarketing e experiência do cliente.A proposta é mostrar que o marketing digital não está restrito a grandes produções e que, com consistência, organização e o uso das ferramentas certas, é possível chegar a bons resultados. Além de inspirar, o Sebrae RS também pretende entregar caminhos claros para que MEIs, micro e pequenas empresas consigam aplicar estratégias de forma prática e sustentável.A programação completa e as inscrições podem ser feitas através do link abre.ai/nwER.