Bar celebra um ano do projeto de roda de samba em evento no Centro Cultural Vila Flores

05 Setembro 2025

A iniciativa é uma ação do Terreiro Bar Ancestral que comemora neste domingo (7) o primeiro aniversário da Roda Patuá do Samba

Com programação gratuita, o Terreiro Bar Ancestral (@terreiro.bar) realiza neste domingo (7), um evento em comemoração ao primeiro ano da Roda Patuá do Samba. Com o objetivo de unir cultura, fé e entretenimento, o evento busca reafirmar a importância da cultura afro-brasileira. O encontro terá atrações que vão desde shows e atividades culturais até feira de empreendedorismo com mais de 25 expositores, sendo a maioria mulheres negras, com produtos ligados à cultura afro.A Roda Patuá do Samba surgiu em 7 de setembro de 2024, quando um grupo de amigos reuniu-se de forma despretensiosa para para uma roda de samba. O encontro deu origem a uma formação que, hoje, soma cerca de 23 integrantes, entre familiares e amigos. A parceria com o Terreiro Bar ajudou a consolidar a trajetória do grupo, que passou a ser presença constante nos eventos promovidos pelo estabelecimento.Além da roda de samba, a festa terá cervejas artesanais, contação de histórias para crianças, um mini-xirê em homenagem aos orixás e a apresentação do grupo de dança Brazil Estrangeiro. A programação completa pode ser conferida abaixo:14h – Abertura da feira com mais de 25 expositores;15h – Contação de histórias para crianças, com o Coletivo Kindezi;16h – Tambor com Lucca Silva, em um mini xirê em homenagem aos orixás, acompanhado da apresentação do grupo de dança Brazil Estrangeiro;17h – Roda Patuá do Samba, com quatro horas duração;21h – EncerramentoO Centro Cultural Vila Flores fica na rua São Carlos, nº 753, no bairro Floresta, em Porto Alegre e a entrada é gratuita. Mais informações podem ser consultadas nos perfis do Instagram @terreiro.bar e @patuadosamba.