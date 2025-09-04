Negócios do campo têm inovação como foco

Quando falamos em campo, a primeira imagem que vem à cabeça provavelmente não é vinculada à tecnologia. Mas essa é uma visão ultrapassada: o agro anda lado a lado com a inovação. A 48ª edição da Expointer, que acontece até o próximo domingo (7), é prova disso. O interesse do público pelo que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, já é prova da importância e do poder econômico do segmento. Somente no primeiro fim de semana, a Expointer recebeu 258.940 pessoas, batendo o recorde de 2023, ano que até então tinha registrado o maior número de visitantes no fim de semana de estreia da feira.

Do setor reservado às máquinas agrícolas aos outros pavilhões, a inovação ganha cada vez mais espaço, ocupando áreas dedicadas às startups. Nesta edição, na Página Central, mostramos algumas das iniciativas que têm como missão mostrar que há espaço para soluções inovadoras no agro.

Mas a inovação não precisa ser somente o que é ligado à tecnologia. Atenção às tendências é uma forma de manter o negócio em constante renovação. Essa premissa também invade o Pavilhão da Agricultura Familiar. Por lá, chamam atenção ideias como o chope de morango do amor - inspirado na trend que tomou as redes sociais e foi tema do Viralizou no GeraçãoE. A iguaria é produzida pela Vinícola Ferigollo, de Frederico Westphalen, que prevê crescimento nas vendas a partir da novidade. Portanto, é hora de repensar aquela visão antiquada quando pensamos em empreendedorismo no campo. Há muita inovação de todas as formas.