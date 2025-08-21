Empreendedorismo com foco em wellness

Moritz Neto é fundador do Unfair Advantage, um grupo de marcas de e-commerce do mercado de saúde, beleza e performance com o uso de Inteligência Artificial. Atualmente, lidera cinco marcas inovadoras: BelaBelinda, PinkPerfect, Lemoritz, BrainJuice e New Motors. Confira as dicas:

Empreender pode parecer um salto no escuro - especialmente quando se está começando do zero. Mas se existe algo que aprendi construindo mais de cinco marcas do absoluto zero é que o melhor ponto de partida não é a ideia perfeita, e sim a capacidade de executar com clareza, eficiência e consistência.

1. Empreenda com base em um problema real: a BrainJuice nasceu depois que enfrentei, pessoalmente, problemas de memória causados por três quadros seguidos de Covid-19. Testei extratos de cogumelos usados no exterior e percebi: isso resolve minha dor - e pode resolver a de muitos outros. Grandes marcas nascem assim: com propósito real e conexão genuína.

2. Foque em categorias que crescem com constância: wellness, performance e longevidade não são tendências, são movimentos culturais. As pessoas querem viver melhor, com mais energia, foco, saúde emocional e autoestima. Se seu negócio contribui para isso, você não vende um produto, você vende transformação.

3. Não subestime o poder do digital - e comece enxuto: as minhas marcas são DNVBs (Digitally Native Vertical Brands), ou seja, nasceram para existir no digital, com estrutura leve, focadas em experiência e recorrência. Você não precisa de uma megaloja para vender bem - precisa de proposta clara, branding sólido e operação eficiente.

4. Planeje, mas não paralise: planejamento é importante, mas ele não substitui a ação. Muita gente trava tentando criar o business plan perfeito. O MVP (produto mínimo viável) ainda é seu melhor amigo. Lance simples, corrija rápido, escute os dados e otimize em tempo real.

5. Use Inteligência Artificial como aliada estratégica: a IA hoje não é mais diferencial - é base operacional. Ela ajuda na personalização da comunicação, automação de processos, análise preditiva de comportamento e criação de conteúdo em escala. Usamos IA para antecipar a demanda, otimizar estoque, criar jornadas personalizadas no funil e escalar testes com mais eficiência.