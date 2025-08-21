Sem segredos na hora de empreender

Há quem acredite em fórmulas secretas para comandar um negócio. No entanto, existem empreendedores e empreendedoras que caminham em um sentido contrário, enxergando no networking e na troca de experiências uma estratégia para fortalecer o segmento em que atuam.

Na Página Central desta edição, cujo assunto é empreendedorismo no universo da saúde e bem-estar, contamos a história da Apafut, uma academia de futebol para formação de atletas que criou um curso online para compartilhar a sua metodologia. A ideia é oferecer conhecimento para profissionais do setor que estão abrindo ou que já comandam o próprio negócio. Sem segredos, a iniciativa aborda temas desde a gestão de pessoas até o contato com os pais dos alunos, buscando ensinar sobre os desafios e as especificidades de empreender no futebol.

Trocar ideias com empreendedores que comandam negócios similares é uma forma de antecipar problemas e minimizar desafios, já que se pode encontrar na solução do colega uma forma de abrir caminhos na desafiadora jornada que é comandar o próprio negócio. Buscar networking de forma ativa deve ser rotina.