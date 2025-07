Conexão desde o começo

Antes mesmo da inauguração, muitos empreendedores já começam a construir algo além de paredes: uma relação com seus futuros clientes. Ao colocar a mão na massa e compartilhar nas redes sociais a jornada de obras dos empreendimentos, eles transformam um momento estressante em uma oportunidade de conexão.

No GeraçãoE, temos acompanhado histórias inspiradoras de quem decidiu mostrar os bastidores, dúvidas, desafios e pequenas vitórias. É o caso do casal Heitor Américo e Marina Wisniewski, da Tozzi Smash Burger, história na página central do caderno, que viu nas redes uma forma de tornar a obra mais leve e divertida, ao mesmo tempo em que criava laços com os seguidores.

Essa transparência gera empatia e engajamento. Clientes em potencial passam a acompanhar o progresso, torcer pelo sucesso e se sentir parte da história da marca. A obra ainda nem acabou, mas o relacionamento já começou. Engajamento nas redes sociais e fidelização da clientela antes de o negócio começar a funcionar. Mais do que uma tendência, essa forma de começar o negócio gera conexão e senso de comunidade desde o primeiro tijolo.