Estado lança programa Empreender RS nesta quarta-feira

15 Julho 2025

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite

O governo do Rio Grande do Sul lança nesta quarta-feira (16), às 14h, o programa Empreender RS, iniciativa voltada ao estímulo do empreendedorismo e à atração de investimentos para o Estado. O evento ocorre no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, na Capital. Com a presença do governador Eduardo Leite, o lançamento também contará com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. O Empreender RS reúne ações para prospectar novos mercados e consolidar o Estado como um polo estratégico de negócios nacionais e internacionais.