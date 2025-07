Franquias e empreendedorismo

Andrea Kohlaursch é o nome à frente da Calçados Bibi, marca gaúcha com mais de 70 anos de atuação. A empreendedora compartilha insights para quem deseja iniciar no mundo dos negócios. Confira as dicas:

1. Franchising: empreender através do modelo de franquias é uma alternativa interessante para quem quer começar um negócio, mas não necessariamente deseja criar tudo do zero. Ao optar por uma franquia, o empreendedor conta com o suporte de uma marca já consolidada, além de processos estruturados, o que permite focar diretamente no atendimento ao cliente e nas vendas.

2. Sede de conhecimento e atitude: mais do que nunca, o acesso à informação é amplo e democrático, seja por meio de livros, cursos ou experiências, como viagens e networking. Contudo, o diferencial está na atitude: buscar aprender constantemente, se adaptar, inovar e ter disciplina para transformar ideias em ações. Esse espírito pode estar presente dentro das empresas, através do intraempreendedorismo, quando colaboradores atuam de forma inovadora, como se fossem donos do negócio.

3. Livro Construção de uma marca com propósito: escrito em 2020 pelo meu pai, Marlin Kohlrausch, que presidiu a Calçados Bibi de 1986 até 2019, o livro traz reflexões valiosas sobre temas essenciais para quem deseja empreender, como novo varejo, sustentabilidade, inovação e construção de negócios alinhados a um propósito verdadeiro, cada vez mais relevante no mercado atual, pois empreender vai além de gerar lucro, trata-se de criar valor, impactar positivamente a sociedade e construir marcas que fazem sentido tanto para os clientes quanto para os colaboradores.