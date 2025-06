Propósito da vida para os negócios

Isadora Jacoby

26 Junho 2025

Imprimir veracidade é uma das formas mais genuínas para conquistar clientes. Para isso, muitos empreendedores e empreendedoras levam valores e ideais da sua vida pessoal e tornam o norte do negócio. Nesta semana, no sábado (28), é celebrado Dia Mundial do Orgulho LGBTQIAPN . Em virtude da data, nesta edição, contamos histórias de pessoas da comunidade que tornaram a bandeira um propósito para abrir um negócio. Bar, cafeteria e barbearia. Diferentes segmentos, mas um propósito em comum: proporcionar um ambiente acolhedor para quem compartilha de uma vivência similar.