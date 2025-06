As marcam precisam estar de olho no futuro

Durante a última edição da Gramado Summit, Rogério Nicolai, diretor de negócios do Pinterest no Brasil, refletiu sobre o futuro das marcas e de que maneira os negócios serão longevos frente às mudanças no perfil de consumo. Confira os insights:

1. Plataforma voltada para as tendências: o Pinterest hoje é uma plataforma onde as pessoas vêm para se planejar. É uma plataforma onde as pessoas não vão para se relacionar com o passado, compartilhar a festa que foram ontem. A pessoa vem para planejar algo para o futuro. A relação que as pessoas têm com a dinâmica de consumo de conteúdo na plataforma é muito diferente, de algo que ainda vai fazer, como um casamento, um look, uma mesa para um jantar.

2. Geração Z no centro do consumo: são mais de 40 milhões de pessoas na plataforma todos os meses no Brasil, 580 milhões no mundo inteiro. Isso tudo traz muito sinais que ajudam a entendermos o que vai ser tendência, o que vai ser futuro e se tornar realidade. Hoje, 40% dos nossos usuários são da geração Z. A geração Z tem dinheiro, está no auge do consumo. Esses sinais são muito importantes para as marcas. É uma geração nativa digital, e a expectativa de consumo é diferente.

4. Foco nas pessoas: trabalhar com marcas é trabalhar com pessoas, com comportamento, entender onde as pessoas estão, o que querem, como consomem conteúdo.

5. Relatório de tendências: as marcas que conseguem entender e usar tendências e a informação de forma correta podem ter muito mais valor. Usem isso para a construção do negócio de vocês. Temos um relatório anual chamado Pinterest Predicts. Reunimos especialistas para avaliar os dados que temos dentro da nossa plataforma. São bilhões de buscas e informações, e vamos tentando traduzir o que significam esses dados. Nos últimos quatro anos, acertamos oito em 10 tendências previstas para o ano seguinte. É uma fonte de informação que pode ser importante para as marcas, para que elas se tornem relevantes antes que outras marcas. Confira o relatório de 2025 bit.ly/4e7uVFd.

6. IA na economia da intenção: a atenção é muito dispersa, somos bombardeados de informação por todos os lados, temos uma dispersão muito grande. Mas a provocação maior é onde está intenção. Estamos migrando de uma economia da atenção para uma de intenção, que tem um valor muito maior. Nesse contexto, as marcas podem e devem usar a Inteligência Artificial (IA) para entrar nessa jornada da intenção, para se tornarem relevantes. Mas tem uma dinâmica de perfomance que a IA pode contribuir. Ela pode ajudar a levar a mensagem certa, para a pessoa certa, no lugar e no momento certo. O Pinterest usa a IA de uma forma intencional para gerar mais representatividade, e isso gera mais negócio. Temos um ambiente positivo, as marcas têm mais resultado, e gera muito mais relevância e resultados.