A inovação muitas vezes vem do pequeno e médio empreendedor, mas o Brasil hoje vive uma dura realidade: a alta taxa de mortalidade de startups. Dados do observatório do Sebrae mostram que cerca de 25% das startups morrem com um ano ou menos, 50% morrem com um tempo menor ou igual a quatro anos e 75% com aproximadamente 13 anos.

Há décadas, o País vive um processo de diminuição ou eliminação da atividade industrial. O setor industrial brasileiro, que em 1985 foi responsável por 48% do Produto Interno Bruno (PIB), viu sua participação cair para 21,1%, em 2017. Em 2022, o setor respondia por 26,3% e, em 2023, 25,5%. No acumulado de 2024, até o terceiro trimestre, o PIB gerado pela indústria teve crescimento de 3,5% em comparação ao ano anterior.

A indústria, há tempos, tem como desafio o Custo Brasil (carga tributária elevada, os juros altos sobre o capital de giro, os custos com matérias-primas e energia, além do spread bancário), mas quando se fala da indústria da inovação e tecnologia, há mais desafios a serem superados.

Atuando no desenvolvimento de soluções tecnológicas em uma empresa 100% nacional há mais de 20 anos, sei que antes de colocar uma solução no mercado, as empresas precisam passar pela fase de pesquisa e estudo para desenvolver o produto; validar esse desenvolvimento por meio de protótipos e estudar os componentes adequados às exigências locais de aplicação e normatização. Há ainda quem precisa trazer os componentes de fora e esbarra nas burocracias da importação, nas greves da Receita Federal por exemplo e longos períodos de desembaraço.

Esse cenário aponta que seria preciso um zelo maior com as inovações para que esse setor - que apoia a economia de muitas formas - pudesse se desenvolver de forma consistente e competitiva. São necessários programas de fomento tecnológico, mas não basta dar dinheiro para as pequenas empresas. É necessário estruturar seu desenvolvimento sustentável. Acredito que, por meio de um diálogo mais próximo entre os órgãos de fomento com as industrias os estados poderiam solucionar esses entraves de forma favorável a ambos os lados.