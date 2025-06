Faixa etária: um mar de possibilidades

Empreender com foco em um nicho de mercado específico tem sido cada vez mais frequente. Desta forma, é possível entender de maneira mais profunda o público-alvo do negócio, tornando a jornada mais assertiva.

Nesta edição, mostramos como negócios dedicados a faixas etárias específicas, das crianças aos idosos, são universos a serem explorados. Isso porque cada idade tem exigências e preferências distintas. Empreender é, essencialmente, resolver problemas e apresentar soluções. A partir desta perspectiva, atender às demandas de cada público pode ser estratégico para criar um negócio relevante.

E isso não precisa ficar apenas ao modelo de negócio, como é o caso das histórias que contamos na Página Central. Acertar o tom da comunicação é fundamental para conseguir dialogar com o público-alvo. De nada adianta investir no TikTok se o público do negócio, majoritariamente, ainda está no Facebook. Assim como investir em uma comunicação mais tradicional talvez não comunique com a geração Z, se esse for o foco da iniciativa. Portanto, focar no nicho é um atalho para a fidelização do cliente e longevidade do negócio.