Gestão de pessoas no norte dos empreendedores

O publicitário sócio-fundador da A27, Pira27 e da recém-lançada Enter27, Antônio Brocker Junqueira compartilha cinco dicas de empreendedorismo a partir de sua experiência atuando na área. Confira:

1. Aprenda a gerir pessoas: os melhores empreendedores e executivos que conheci se destacavam por essa capacidade - não por um talento inato. Saber gerenciar pessoas, compreendendo suas particularidades, dificuldades, qualidades e conflitos, é o que torna o ambiente mais leve, produtivo e, acima de tudo, humano. Essa é uma das principais marcas de quem tem sucesso real.

2. Tenha um propósito muito claro: seja inspirador. Faça com que as pessoas ao seu lado acreditem nesse propósito e o vivam tanto quanto você. Propósito compartilhado é o que move os melhores times.

3. Tenha disciplina e seja organizado: empreender exige rotina. Mantenha sua agenda em ordem, seus documentos e informações bem arquivados e seus projetos organizados. Isso vale também para ideias, insights e grupos de trabalho. Inclusive: evite tratar de assuntos profissionais no pessoal - sempre crie grupos específicos com cada liderado justamente para não misturar contextos, principalmente se trabalhar com amigos.

4. Junte-se a pessoas melhores que você: a gente evolui ao lado de quem tem algo a nos ensinar. Busque pessoas complementares ao seu perfil e ao do time, que sejam melhores do que você em determinados assuntos. Evite, porém, ter muitos líderes - e principalmente sócios - com a mesma expertise e foco, pois isso pode gerar conflitos desnecessários.

5. Desenvolva uma tomada de decisão rápida: as pessoas de sucesso costumam ser mais ágeis para decidir. Isso não significa ser impulsivo, mas sim treinar o raciocínio, a análise e a coragem para agir com firmeza e assumir riscos. Afinal, grande parte do seu sucesso está intrinsecamente ligada ao risco que você decide correr.