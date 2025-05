Sebrae-RS promove Semana do MEI com cursos de finanças e marketing

Entre os dias 26 e 30 de maio, o Sebrae-RS promove uma semana dedicada a elucidar dúvidas dos Microempreendedores Individuais (MEIs). O conteúdo da Semana do MEI é gratuito e acontece de forma online. Na programação, temas como a Declaração Anual Simplificada para o MEI e contratação de crédito estão entre os destaques.

A programação conta com eventos com especialistas do Sebrae e palestrantes , como Nath Finanças, com foco em assuntos como gestão financeira, acesso a crédito, marketing, motivação e muito mais. A Semana do MEI acontece em todo Brasil com o objetivo de apoiar os microempreendedores. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site (tinyurl.com/34rj68ye).

Confira a programação:

• 26/05 - 16h: Finanças para o MEI: como controlar e planejar as finanças do seu negócio, com Deivid Genro.

• 27/05 - 19h: Finanças reais para empreendedores reais, com Nath Finanças.

• 28/05 - 16h: Crédito para o MEI: conquiste crédito com segurança, com Rômulo Tevah.

• 28/05 - 19h: Dona do meu próprio negócio: da necessidade à inovação, com Gabi Valente.

• 29/05 - 16h: Imposto de Renda e Declaração Anual para MEI: esclareça suas dúvidas e declare certo, com Giulia Mattos.

• 29/05 - 19h: Charlie: uma história de inspiração e superação empreendedora, com Tiago Schmitz.

• 30/05 - 16h: Estratégias de Marketing para MEI: como se destacar e atrair clientes, com Gabriela Colombo.