Casal à frente de clássica galeteria de Eldorado do Sul prepara ampliação da operação

Dener Pedro

16 Maio 2025

A Casa Eldorado, que foi severamente atingida pela enchente de 2024, segue operando com a mesma essência, mas sob nova direção

Uma das operações mais tradicionais de Eldorado do Sul, a Casa Eldorado foi severamente atingida pela enchente de 2024. Por lá, a água chegou a ultrapassar a marca de 2 metros. Hoje, a galeteria está de pé, com a mesma essência, mas sob nova direção.Alexandre e Franciele Custódia, casal que hoje administra o negócio, vivia um cenário bem diferente em abril de 2024. Após iniciar uma lancheria delivery em casa, Alexandre alugou o espaço ao lado da tradicional galeteria visando ampliar o Família Lanches, nome do negócio. Quando tudo parecia ir bem, Franciele saiu do emprego para se dedicar ao negócio junto ao marido. Uma semana depois, tudo ficou embaixo d'água. "Fomos para a casa do meu sogro, em Guaíba, e ficamos 30 e poucos dias lá", relata Alexandre, que resume a retomada em uma frase: "nossa história é de milagres". Ao voltar para Eldorado do Sul, o empreendedor conversou com o locatário do prédio, que era proprietário da Casa Eldorado, para retomar o aluguel, mas teve uma surpresa. "O dono da galeteria era um ex-chefe da minha esposa. Quando ele soube que nós estávamos com a lancheria aqui do lado, veio falar com a gente e disse que tinha uma proposta para sermos sócios. Então, começamos a trabalhar juntos", conta Alexandre, que posteriormente comprou a parte do sócio, assumindo 100% da operação.Alexandre encarou o desafio, apesar da insegurança em mudar de ramo. "Precisava trabalhar, só que tinha feito cursos e me preparado para uma lancheria, com hambúrguer. E aí tivemos que fazer buffet, uma lógica totalmente diferente, mas penso que precisamos aproveitar as oportunidades", pontua.