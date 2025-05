Ladies Summit 2025 aposta na liderança feminina para transformar a inovação no Brasil

14 Maio 2025

Evento foca em visibilidade, conexões e diversidade no ecossistema de inovação

No dia 28 de maio, Porto Alegre será palco da terceira edição do Ladies Summit, evento do Sul do País voltado à liderança feminina na tecnologia. Promovido pelo Instituto Ladies in Tech, o encontro acontece no Teatro Unisinos, das 8h30min às 18h30min, e espera reunir mais de 300 participantes para um dia de painéis, networking e inspiração. Com o tema Liderança que transforma, inspiração que move, o evento contará com nomes como a neurocientista Duda Franklin (Orby.co), a empreendedora Dani Junco (B2Mamy) e Rosilda Prates (P&D Brasil), além de lideranças regionais e fundadoras de startups em expansão. A programação inclui ainda um painel sobre inovação no setor público com representantes do Serpro. De acordo com Aline Brusch, diretora do instituto, o objetivo é fortalecer a visibilidade de mulheres na inovação e criar conexões com impacto real. “É uma virada estratégica para o Ladies in Tech, que agora se consolida como instituto de atuação nacional”, afirma a cofundadora Marceli Brandenburg. Ingressos no segundo lote estão disponíveis por R$180,00 (+ taxas) pleo Sympla. Mais informações em ladiesintech.com.br ou pelo perfil do Instagram (@ladiesintechbr).