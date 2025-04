Não espere estar pronto para começar

Marcela Paliarin Quilici está à frente do Mills Café, que abrirá as portas em um casarão histórico do bairro Moinhos de Vento. Confira as dicas da empreendedora:

Para mim, empreender é um ato de coragem. É decidir transformar uma ideia - muitas vezes nascida de um sonho, uma insatisfação ou uma paixão - em algo concreto e que impacte a vida das pessoas. Mas também é uma jornada cheia de desafios, aprendizados e recomeços. Há quem diga que empreender é muito arriscado, mas gosto de pensar: antes correr risco no meu próprio negócio do que ter a certeza de trabalhar para alguém pro resto da vida. Compartilho algumas dicas essenciais para quem, assim como eu, está começando.

1. Comece antes de estar pronto

Esperar o momento ideal pode ser uma armadilha. Claro que é importante planejar, estudar o mercado e fazer contas, mas em algum momento será preciso dar o primeiro passo, mesmo com dúvidas. Empreendedores que têm sucesso aprenderam muito mais fazendo do que esperando a hora certa.

2. Entenda o seu porquê

É claro que nós empreendedores queremos lucrar. Porém, além do dinheiro, é essencial ter uma motivação clara e bem definida que vá te guiar nos momentos de tomada de decisão. Antes de pensar no produto ou serviço, pense na motivação por trás da sua ideia.

3. Conheça profundamente seu cliente

Escute o seu público, observe seus hábitos, entenda suas necessidades. Muitas vezes, o que você imaginava no início muda completamente depois de conversar com clientes reais. E tudo bem - adaptar-se é parte do processo. Não fique preso a uma ideia, acostume-se com a ideia de que seus clientes vão moldar seu negócio, mas a decisão final sempre será sua.

4. Faça aos poucos, mas faça bem feito

Nem sempre dá para começar grande. E isso pode ser uma vantagem. Empreender em pequena escala te permite testar, errar rápido, corrigir o rumo. Prefira fazer menos, mas com excelência.

5. Cuide da sua saúde mental

Empreender pode ser solitário e emocionalmente exigente. A pressão, a instabilidade financeira, a sobrecarga: tudo isso vai te impactar em algum nível. Por isso, cuidar da sua saúde mental não é luxo, é necessidade.

6. Cerque-se de pessoas que somam

Escolha bem com quem dividir sua jornada: sócios, fornecedores, colaboradores, mentores. Além disso, busque conexões com outros empreendedores - trocar experiências enriquece, motiva e até evita erros.

7. Mantenha-se em movimento

O mercado muda. As pessoas mudam. Você também vai mudar. Por isso, continue aprendendo. Leia, ouça podcasts, faça cursos, observe tendências. Ser um empreendedor é estar em constante construção.