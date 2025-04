Esforços para evitar os mesmos erros

Na edição desta semana - que antecede o início do mês de maio -, o assunto não poderia ser outro. O marco de um ano da enchente que devastou o Rio Grande do Sul está na memória de todos os gaúchos. É inevitável lembrar como estávamos há um ano. A angústia de chuva que não parava, as águas que avançavam pelo Estado e todas as perdas que, dia após dias, se concretizavam.

Não é possível dizer que houve algum lado positivo em um período tão triste da nossa história. No entanto, há, sim, quem tenha passado o último ano trabalhando para evitar que um momento como o de 2024 se repita. Startups gaúchas usaram seus recursos para criar soluções a fim de evitar que, no futuro, uma situação similar seja tão devastadora. São iniciativas que surgiram durante ou após as cheias no Estado, mas que, em comum, têm como compromisso usar a tecnologia como uma aliada para o meio ambiente e para a comunidade. O marco de um ano traz um momento de reflexão. É inevitável nos entristecermos vendo que as marcas de destruição seguem em muitos lugares do Rio Grande do Sul. Mas é sempre um sopro de esperança ver que há quem ofereça o seu potencial para um fim coletivo.