Respiro para ter novos insights nos negócios

A semana útil termina nesta quinta-feira, já que um feriadão de quatro dias está no horizonte. Claro que há diversas profissões que seguem em atividade nessas datas. Para os empreendedores também: muitas vezes, não é uma opção parar e fechar as portas. Mas fazer essa reflexão pode ser um passo importante.

podem ser fonte de ideias, proporcionando novos caminhos para o negócio

É comum usarmos o nosso tempo de descanso para adiantar alguma atividade, especialmente na correria dos negócios. E, sim, muitas vezes não tem como fugir disso. Mas construir um tempo de descanso de verdade é tão importante quanto adiantar uma tarefa.e respiro na hora de tomar boas decisões e conduzir o negócio para o caminho certo. Usar o tempo livre para descansar ou para viver novas experiências - passear pela, conhecer um novo restaurante de Porto Alegre, caminhar em um parque. Essas vivências, em um primeiro momento, parecem distantes do dia a dia do empreendedor. No entanto,. Se for possível, bom descanso e boa leitura. #felizpáscoa