Inovação frente aos desafios

Isadora Jacoby

10 Abril 2025

Com a proximidade da Páscoa, os corredores dos supermercados são tomados por ovos de chocolate e doces. Mas, hoje, esse movimento não fica apenas no varejo físico. A timeline também é tomada por diferentes ofertas de pequenos empreendedores e empreendedoras que têm na data o ponto alto das vendas. Neste ano, a Páscoa chega com desafios em virtude da alta do cacau: a matéria-prima registrou elevação de 189% no preço e picos de até 300% nos últimos 12 meses, conforme estimativa da Associação Brasileira da Indústria da Alimentação (Abia).