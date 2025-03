Google lança programa para acelerar startups que usam IA para preservação do meio ambiente

O Google está com as inscrições abertas para o seu programa de aceleração de startups, o Google for Startups Accelerator: AI for Nature. A iniciativa tem como objetivo apoiar startups que usam a Inteligência Artificial para proteção e restauração da natureza.

As startups selecionadas no programa terão mentoria especializada e acesso às tecnologias do Google para impulsionar a criação de soluções focadas em proteger e restaurar a biodiversidade. O programa terá duração de 10 semanas e terá workshops, sessões e palestras ministradas em inglês , além de créditos do Google Cloud, acesso a ferramentas de tecnologias avançadas e por fim, suporte para a estratégia da empresa e do produto.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de março de 2025 e o programa começará em maio de 2025. Para participar, a startup interessada deve preencher o formulário (tinyurl.com/37284xk5) e ter um produto ou serviço que esteja funcionando no mercado.