Persistência e capacitação são a o caminho para mulheres que desejam empreender

06 Março 2025

Advogada, especialista em direito público, trabalhista e previdenciário, auditora do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, Lauren Momback Mazzardo, em agosto de 2020, foi a primeira mulher a ser presidente da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do RS - JucisRS. Sendo a primeira mulher à frente da autarquia em 147 anos de fundação, Lauren está em sua segunda Gestão na JucisRS, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS. Confira as dicas da advogada para mulheres que buscam trilhar o caminho do empreendedorismo: