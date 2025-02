Dia da Margarita: bar de Porto Alegre terá dose dupla e releituras do drink

Tradicional drink mexicano, a Margarita tem uma data para chamar de sua. No próximo sábado, 22 de fevereiro, é celebrado o dia de uma das bebidas mais clássicas quando o assunto é coquetelaria. Para comemorar a data, o Press Bar Restaurante, de Porto Alegre, apresentará seis releituras do drink e terá programação especial.

A programação será das 12h às 23h na rua Hilário Ribeiro, nº 281, no bairro Moinhos de Vento. A partir das 18h, a DJ Jade Primavera levará reggaeton e ritmos latinos, reforçando a experiência inspirada no México. Além da dose dupla, que acontece ao longo de todo o dia, o negócio criou um cardápio especial com seis releituras do drink clássico.

Confira as versões de Margatiras:

• Margarita do Press; tequila, limão e Cointreau (R$ 38,00)

• Daisy Melancia: melancia, gengibre e capim-cidró (R$ 42,00)

• Paloma: highball de tequila com grapefruit (R$ 39,00)

• ¡Hierbabuena!: pepino e hortelã (R$ 42,00)

• Aperol Margarita: combinação entre Margarita e Aperol (R$ 38,00)

• Tequila Passion: maracujá, tequila e Cointreau (R$ 35,00)